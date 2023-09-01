ارتفاع أسعار الذهب محلياً وعالمياً

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الجمعة، مع ارتفاع الأسعار عالمياً.

ووفقاً للأسعار التي تم تداولها، سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» نحو 235.00 درهماً، بينما سجل سعر الذهب عيار «غرام 22» مستوى 217.50 درهماً، أما سعر الذهب عيار «غرام 21» فقد استقر عند 210.75 دراهم، وسجل الذهب عيار «غرام 18» نحو 180.50 درهماً.

وعالمياً ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 1.5 دولار متجاوزة حاجز 1940 دولاراً لتبقى عند أعلى مستوياتها منذ قرابة شهر.

وزاد المعدن الأصفر بنسبة 0.09% أو ما يعادل 1.52 دولار ليصل إلى 1941.32 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ مطلع أغسطس الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.4284 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 965.98 دولاراً، ورغم ذلك يتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1222.90 دولاراً.

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