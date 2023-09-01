كان شهر أغسطس صعباً بالنسبة لأسهم التكنولوجيا، التي وضعت مؤشر ‏ناسداك المركب تحت الضغوط ليشهد أسوأ أشهر له منذ ديسمبر عام ‏‏2022، بينما سجل ستاندر آند بورز أول تراجع شهري له منذ فبراير.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 2.2%، كما سجل ‏ستاندرد آند بورز خسائر بنسبة 1.77%، في حين هبط مؤشر داو جونز بنسبة 2.36%.

توجهات الفائدة

وقال جورج ماتيو، رئيس شؤون الاستثمار في «كي برايفت بنك»: «مع الأخذ في الاعتبار محافظة سوق العمل على قوتها، وحقيقة أن الاقتصاد لا يزال يحقق معدلات نمو أعلى من الاتجاه السائد، سينظر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التضخم على أنه يتباطأ، ولكن ليس بالدرجة الكافية».

قالت كارين كارنيول-تامبور، المديرة التنفيذية المشاركة للاستثمار في شركة «بريدجووتر أسوسياتس»: «إن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة قد يأتي أبطأ مما يتوقعه الكثير من المتعاملين في السوق».

وأشارت في مقابلة ضمن حلقة ستبث لاحقاً من «بلومبرغ ويلث» مع ديفيد روبنشتاين: «عندما تنظر إلى ما يتطلبه الأمر لإجراء خفض سريع في أسعار الفائدة، فإنك تحتاج في العادة إلى انهيار الاقتصاد بشكل سريع، وهذا أبعد ما يمكن عن الوضع الذي نحن فيه اليوم».

بيانات التضخم



وخلال آخر جلسات الشهر أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً، في حين ارتفع المؤشر ناسداك، أمس، بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية التوقعات بأن يوقف مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية مؤقتاً.‏

وخلال الجلسة، وصل ناسداك إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع بعد أن أظهر ‏تقرير لوزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر ‏مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، ارتفع 3.3% في يوليو على أساس سنوي، ‏تماشياً مع التوقعات.‏

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك ‏الشخصي الأساسي 4.2% في يوليو على أساس سنوي، وهو ما يتماشى ‏أيضاً مع التقديرات.‏