«أكيوب» تطلق أول مشاريعها العقارية الفاخرة في دبي

تحتفل شركة أكيوب «ACUBE» للتطوير العقاري، بدخولها قطاع العقارات المزدهر في دبي من خلال حفل وضع حجر الأساس لأول مشروع من بين مجموعة كبيرة من المشروعات السكنية الفاخرة التي خططت لإقامتها خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويمضي مشروع إنشاء البرج السكني الفاخر المكون من 17 طابقاً «أدارا ستار» (Adhara Star)، في منطقة أرجان على المسار الصحيح للتسليم بحلول الربع الأول من عام 2025.

وسيتألف البرج من 113 وحدة فاخرة مفروشة بالكامل لشقق مكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، إلى جانب مساحات مخصصة لمتاجر البيع بالتجزئة.

وتمضي شركة أكيوب قدماً في مخططها الهادف لتطوير وبيع عقارات سكنية على مساحة مليون قدم مربع في دبي بحلول عام 2025. ويمثل برج «Adhara Star» المبنى الأول من بين مشروعين يتم الإعلان عنهما في عام 2023.

وقال رامجي أيار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ACUBE للتطوير العقاري: «تتمثل مهمتنا في إنشاء مساحات معيشية استثنائية تتجاوز المألوف، وتثري أساليب المعيشة، وتعيد تشكيل مفهوم الحياة العصرية، نقيمها بأساليب مبتكرة مسترشدين بالممارسات المستدامة في إطار التزامنا الراسخ بالتميز والنزاهة».

وأضاف أيار: «في ضوء استمرار زخم النمو في دبي وقدرتها، كواحدة من أكثر المدن سعادة وأماناً في العالم، على جذب مشتري العقارات العالميين، سنشهد استمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة والمبنية بشكل جيد. وهذا يمنحنا الفرصة لإثبات قدراتنا وتعزيز التطور الحضري في دبي من خلال إنشاء مساحات تعكس جوهر الفخامة والأناقة والطابع العملي».