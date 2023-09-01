Saturday, 02 September 2023 03:15 GMT

كارلسون: إدارة بايدن تفقد زعامتها للعالم وتدمر أوروبا

9/1/2023 5:27:49 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال الإعلامي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون إن إطالة أمد النزاع في أوكرانيا تفقد إدارة الرئيس جو بايدن زعامتها للعالم، وتدمّر أوروبا الغربية الحليف الوحيد لواشنطن.

وأضاف كارلسون: "لدينا حليف حقيقي واحد فقط وهو أوروبا الغربية. لقد تم سحق الاقتصاد الألماني عندما فجرت إدارة بايدن السيل الشمالي".

واعتبر أن تصرفات إدارة بايدن أدت إلى فقدان الولايات المتحدة السيطرة على العالم، وحذر من أن البلاد تتجه نحو "كساد كبير".

وذكر في أحد تصريحاته مؤخرا، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن حربا واسعة النطاق ضد روسيا العام المقبل من أجل الحفاظ على السلطة في الولايات المتحدة.

وانتقد كارلسون في كثير من المقابلات والتصريحات، النهج العدواني للولايات المتحدة ضد روسيا والدعم الأمريكي لأوكرانيا.

MENAFN01092023000151011027ID1106995286

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث