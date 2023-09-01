كارلسون: إدارة بايدن تفقد زعامتها للعالم وتدمر أوروبا

كارلسون: إدارة بايدن تفقد زعامتها للعالم وتدمر أوروبا
التاريخ
9/1/2023 5:27:49 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال الإعلامي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون إن إطالة أمد النزاع في أوكرانيا تفقد إدارة الرئيس جو بايدن زعامتها للعالم، وتدمّر أوروبا الغربية الحليف الوحيد لواشنطن.
وأضاف كارلسون: "لدينا حليف حقيقي واحد فقط وهو أوروبا الغربية. لقد تم سحق الاقتصاد الألماني عندما فجرت إدارة بايدن السيل الشمالي".
واعتبر أن تصرفات إدارة بايدن أدت إلى فقدان الولايات المتحدة السيطرة على العالم، وحذر من أن البلاد تتجه نحو "كساد كبير".
وذكر في أحد تصريحاته مؤخرا، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن حربا واسعة النطاق ضد روسيا العام المقبل من أجل الحفاظ على السلطة في الولايات المتحدة.
وانتقد كارلسون في كثير من المقابلات والتصريحات، النهج العدواني للولايات المتحدة ضد روسيا والدعم الأمريكي لأوكرانيا.
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