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سجناء يحتجزون 57 حارسا وشرطيا داخل السجن!

9/1/2023 5:27:49 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- أعلن وزير الداخلية الإكوادوري خوان زاباتا، الخميس، أن السجناء بأحد السجون في مدينة كوينكا الإكوادورية يحتجزون 50 حارسا و7 من ضباط شرطة كرهائن.

وقال في مؤتمر صحافي في العاصمة كيتو "نحن قلقون على سلامتهم".

وارتفعت معدلات الجريمة خلال السنوات الأخيرة في الأكوادور، بسبب تنامي تجارة المخدرات.

وفي 26 يوليو الماضي، قتل 31 شخصا في مواجهات بين عصابات متنافسة داخل أحد السجون غرب البلاد، في أعقاب اقتحام 2.700 جندي للسجن واستعادة السيطرة عليه.

وجاءت عملية الاحتجاز الجماعي للرهائن بعد يوم من قيام مئات من الجنود وضباط الشرطة بعملية بحث عن أسلحة وذخيرة ومتفجرات في أحد السجون الرئيسية في البلاد، في مدينة لاتاكونجا الواقعة بمنطقة الأنديز في الجنوب.

وقال المكتب الحكومي المسؤول عن السجون، في وقت سابق من اليوم، إن احتجاز الرهائن كان انتقاما لتلك العملية. لكن السلطات قالت في وقت لاحق إن ذلك كان احتجاجا على نقل السجناء إلى سجون أخرى.

وكانت سجون الإكوادور موقعا لمذابح ارتكبتها عصابات متنافسة لها صلات بالعصابات الكولومبية والمكسيكية، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 430 سجينًا منذ عام 2021، وغالبًا ما خلفت وراءها جثثا محترقة ومقطعة.

وتحولت الإكوادور مؤخرا إلى دولة تشهد عنفا كبيرا، حيث أصبحت هي نفسها مركزا لتهريب المخدرات.

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