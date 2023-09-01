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الساعات الأخيرة من الميركاتو.. سفيان أمرابط في طريقه إلى إنجلترا

9/1/2023 5:27:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توصّل مانشستر يونايتد إلى اتفاقٍ نهائيٍ مع فيورنتينا للتعاقد مع سفيان أمرابط، نجم خط الوسط المغربي.

ومرّ مانشستر يونايتد، وإيريك تين هاغ مديره الفني، بمفاوضات طويلة ومعقدة مع النادي المنتمي إلى مدينة فلورنسا، وتوضّح التقارير بأن فيورنتينا كان رافضاً لإعارة أمرابط، حيث أصرّ على انتقال الدولي المغربي بشكلٍ دائمٍ بمبلغٍ لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني.

والتزم مانشستر يونايتد "لصبر خلال المفاوضات على حد تعبير موقع "تيم توك" الرياضي، قبل أن يدرك بأن خياره الوحيد سيكون بتنفيذ المطالب المادية لفيورنتينا.

وكان أمرابط بدوره قد رفض أكثر من عرضٍ مغرٍ من الدوري الإسباني والدوري السعودي، وحتى من ليفربول، مفضّلاً الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وسيتم في استاد أولد ترافورد لم شمل أمرابط مع تين هاغ، الذي كان مديره الفني في نادي أوترخت الهولندي بين عامي 2015 و2017.

ومع توصّل الطرفين إلى اتفاقٍ حول ابن الـ 27 عامًا، لفت "تيم توك" إلى أن تين هاغ أصبح شديد السعادة بتحقيق أحد أهم أهدافه التعاقدية.

وأشار موقع "فوتبول إنسايدر" الرياضي بدوره إلى أن فيورنتينا منح أمرابط الضوء الأخضر للسفر إلى مانشستر وإجراء الفحص الطبي.

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