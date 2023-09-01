غوتيريش: الانقلابات العسكرية تفاقم مشاكل الدول

وقال غوتيريش للصحفيين تعليقا على "سلسلة الانقلابات في الأشهر الأخيرة، خاصة في أفريقيا"، إن "العديد من الدول تواجه تحديات عميقة في الحكم. لكن الحكومات العسكرية ليست الحلّ".

وأضاف أن الحكومات العسكرية "تزيد المشاكل سوءا. فهي لا تستطيع حلّ الأزمة، بل يمكنها فقط أن تفاقمها".

وتابع: "أدعو كلّ البلدان إلى إنشاء مؤسسات ديمقراطية ذات مصداقية ودولة القانون".

وتأتي هذه التصريحات بعد الانقلاب في الغابون، حيث أطاح عسكريون بالرئيس علي بونغو أونديمبا الأربعاء بعيد إعلان إعادة انتخابه في اقتراع قال الانقلابيون، إنه مزور. ودان أنطونيو غوتيريش "بشدة" الانقلاب الأربعاء.