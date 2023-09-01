غوتيريش: الانقلابات العسكرية تفاقم مشاكل الدول
التاريخ
9/1/2023 5:16:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، بعد عدة انقلابات في أفريقيا، أن "الحكومات العسكرية ليست الحلّ" لمشاكل الدول بل "تفاقمها".
وقال غوتيريش للصحفيين تعليقا على "سلسلة الانقلابات في الأشهر الأخيرة، خاصة في أفريقيا"، إن "العديد من الدول تواجه تحديات عميقة في الحكم. لكن الحكومات العسكرية ليست الحلّ".
وأضاف أن الحكومات العسكرية "تزيد المشاكل سوءا. فهي لا تستطيع حلّ الأزمة، بل يمكنها فقط أن تفاقمها".
وتابع: "أدعو كلّ البلدان إلى إنشاء مؤسسات ديمقراطية ذات مصداقية ودولة القانون".
وتأتي هذه التصريحات بعد الانقلاب في الغابون، حيث أطاح عسكريون بالرئيس علي بونغو أونديمبا الأربعاء بعيد إعلان إعادة انتخابه في اقتراع قال الانقلابيون، إنه مزور. ودان أنطونيو غوتيريش "بشدة" الانقلاب الأربعاء.
MENAFN01092023000205011050ID1106995254
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.