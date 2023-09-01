قدورة فارس: قرار بن غفير سلوك انتقامي عنصري



وأضاف فارس في تصريح صحفي له: إن (بن غفير) يبادر وبشكل محموم إلى اتخاذ إجراءات قهرية بدون مبررات، ويحوّل بذلك شروط حياة الأسرى إلى قضية صراع سياسي وتحدٍ لإرادة الشعب الفلسطيني وقواه الحية، وهو يعلم تمام العلم أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم له ولحكومته ولن يترك الأسرى وحيدون في معركة الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم.



وتابع فارس: إن مواصلة استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار القادم في وجه الاحتلال وعلى كافة الجهات، مؤكدا على أن فصائله وقواه ومؤسساته ستكون موحده داخل المعتقلات الإسرائيلية وخارجها، خلف قضية الأسرى وأنه بوحدته سوف يهزم، ويسحق هذا المنهج الفاشي الخطير الذي يقوده (بن غفير)، والذي يتصرف من واقع إحساسه بالفشل والإحباط، وعدم قدرته على تنفيذ الوعود التي كان يتشدق بها خلال الحملة الانتخابية.



وأكد فارس على أن الأيام والشهور القادمة ستثبت أن (بن غفير) يشكل خطرا على الأمن والاستقرار في المنطقة وكذلك خطرا على أمن إسرائيل نفسها.

من جانبه : حذر نائب رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، من قرار الوزير الفاشي (بن غفير)، بالمسّ بنظام زيارات عائلات الأسرى، وتقليصها، مشيرًا إلى أنّ هذا القرار يأتي مع استمرار الاحتلال بحرمان الآلاف من أفراد عائلات الأسرى من الزيارة لذرائع أمنية.

وأضاف الزغاري في تصريح له اليوم، إنّ خطوات مرتقبة للحركة الأسيرة بصدد الإعلان عنها لمواجهة هذا القرار، مؤكّدا أن الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة مستعدة لاستئناف معركتها المستمرة ضد سياسات وإجراءات حكومة الاحتلال.

وشدد الزغاري على أنّ جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى، بعد عدة جولات من المعارك خاضتها الحركة الأسيرة على مدار الفترة الماضية وتحديدًا منذ تولي حكومة الاحتلال الفاشية سدة الحكم، وخاصّة أن هذا القرار يأتي بعد أسبوع على إعلان (بن غفير) بتوجهه لحرمان الأسرى من القنوات التلفزيونية، والمس بالبُنى التنظيمية للأسرى، وذلك في إطار تهديداته غير المنتهية.

وتابع الزغاري، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية، تصر على استخدام قضية الأسرى، لكسب الرأي العام الإسرائيلي والخروج من أزمتها الراهنّة، وذلك عبر فرض المزيد من القوانين، والقرارات العنصرية الانتقامية.

وأشار الزغاري، إلى أنه ومنذ تولي الحكومة الفاشية سدة الحكم، سعت إلى فرض واقع جديد في السّجون، إلا أنّ الأسرى تمكّنوا عبر أدواتهم النّضالية، من فرض حالة من المواجهة المستمرة ضد ما سعت إليه هذه الحكومة، وتحديدًا الإجراءات التي أعلن عنها الفاشي (بن غفير).



يمكنكم متابعة آخر أخبار الأسرى في سجون الاحتلال عبر المنصات الخاصة بجمعية نادي الأسير الفلسطيني.