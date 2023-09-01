إنها أسلحة ليست صالحة للأغبياء والصهاينة بقلم:رمزي عودة

تصعد إسرائيل إستخدامها للأسلحة الذكية بشكل يثير المخاوف والشكوك حول إتساع قدراتها

العدوانية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتستخدم هذه الأسلحة في إستهداف وإغتيال وملاحقة المطلوبين

الفلسطينيين في أماكن تواجدهم داخل البيوت والشوارع وسط المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية.

والأسلحة الذكية هي أسلحة تستخدم أجهزة إستشعارية تراقب الأهداف الفلسطينية عن قرب، بعد

تقييم الخوارزميات لعوامل بيئية معقدة مثل سرعة الرياح والمسافة والسواتر الجغرافية

والديمغرافية. ويمكن برمجتها لإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص

والصواريخ على الفلسطينيين في الضفة الغربية. ليس هذا فحسب، وإنما يستخدم جيش الإحتلال

أنظمة الذئب الحمراء لمراقبة تحرك الفلسطينيين ووضع بيانات أوجههم على قاعدة بيانات رقمية

تراقب وتقيد تنقلهم عبر المدن الفلسطينية. كما يقوم جيش الاحتلال بإستخدام طائرات بدون طيار (

درونز) لتنفيذ الهجمات وإطلاق الصواريخ على بيوت وسيارات الفلسطينيين. في هذا الاطار،

ووفقا لموقع (ايرونيوز) يقول ميشال مور، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت شوتر: " نحاول تحقيق

هدفين رئيسيين، الأول هو حماية جنودنا، والثاني تقليل المخاطر ومساعدة الجنود في المواقف

الصعبة بما فيها تخفيف الضغط النفسي عليهم".

في الواقع، إن إستخدام الأسلحة الذكية يمكن أن يكون مفيداً في الحروب ضد الجيوش، ولكنه في

الحالة الفلسطينية يسبب كوارث حقيقية في صفوف المدنيين، وهذا يفسر إرتفاع أعداد الشهداء

الفلسطينيين الى الآلاف في حروب غزة وإجتياحات مدن ومخيمات الضفة الغربية. ويعود السبب

الى إرتفاع هذه المخاطر الى ضعف التدريب في صفوف جيش الاحتلال على إستخدام هذه

الأسلحة، وغياب العنصر البشري في تحليل المخاطر، إضافةً الى تعقد بيئة الصراع في جغرافيا

ضيقة للغاية. وفي النتيجة، فإن هذه الأسلحة لا يجب أن تقع بيد الأغبياء حتى لوكانت أسلحة ذكية!

ومن جانب آخر، فإن إمتلاك اليهود الصهاينة في إسرائيل- وهي السلطة القائمة بالاحتلال في

الأراضي الفلسطينية المحتلة- لهذه الأسلحة يجعل منها أداة رئيسية في إستمرار أمد الاحتلال

الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتستخدم أيضاً في تعزيز نظام الفصل العنصري فيها،

ويتم إستخدامها بشكل ممنهج لتدريب المستوطنين على إستهداف الفلاحين الفلسطينين والعدوان عللا

أراضيهم. ليس هذا فقط، وإنما تقوم قوات الاحتلال بتجريبها على الفلسطينيين المدنيين، وهذا يفسر

تضاعف مبيعات الأسلحة الإسرائيلية في العقد الأخير لتصل الى نحو 12.5 مليار دولار في العام

2022.

وفي المحصلة، على العالم أن يقيد استخدام هذه الأسلحة الذكية، فالأغبياء يجعلونها مثل الدمى ولا

يستطيعون السيطرة عليها، والصهاينة اليهود يعتبرونها أداة للتفريغ النفسي وتجاوز عقد

الهوليكوست والاضهاد الديني. إنها بإختصار أسلحة ليست صالحة للأغبياء ولا الصهاينة.