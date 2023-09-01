أربعة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

والمعتقلون المضربون، هم: كايد الفسفوس من دورا بالخليل، وسلطان خلوف من برقين قرب جنين، اللذان يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 30 يوما، وعبد الرحمن براقة من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا مضرب منذ 23 يوما، رفضا لاعتقالهم الإداري.

كما يواصل المعتقل ماهر الأخرس إضرابه منذ 10 أيام، رفضا لاعتقاله.

وذكر نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التنكيلية بحق المضربين عن الطعام، وتحتجزهم في ظروف قاسية داخل الزنازين، وتضغط عليهم نفسيًا وجسديًا، في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في إضرابهم.

وأضاف أن الأوضاع الصحية للمضربين عن الطعام تتفاقم فعليًا مع مرور الوقت، مع الإشارة إلى أن ثلاثة من المضربين كانوا قد خاضوا إضرابات طويلة سابقًا، أثرت فعليًا في أوضاعهم الصحية.

يشار إلى أنه منذ عام 2011، تجاوزت عدد الإضرابات الفردية 440 إضرابا، جلها ضد الاعتقال الإداري.

يُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.