وأضاف الزغاري في تصريح له اليوم، إنّ خطوات مرتقبة للحركة الأسيرة بصدد الإعلان عنها لمواجهة هذا القرار، مؤكّدا أن الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة مستعدة لاستئناف معركتها المستمرة ضد سياسات وإجراءات حكومة الاحتلال.

وشدد الزغاري على أنّ جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى، بعد عدة جولات من المعارك خاضتها الحركة الأسيرة على مدار الفترة الماضية وتحديدًا منذ تولي حكومة الاحتلال الفاشية سدة الحكم، وخاصّة أن هذا القرار يأتي بعد أسبوع على إعلان (بن غفير) بتوجهه لحرمان الأسرى من القنوات التلفزيونية، والمس بالبُنى التنظيمية للأسرى، وذلك في إطار تهديداته غير المنتهية.



وتابع الزغاري، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية، تصر على استخدام قضية الأسرى، لكسب الرأي العام الإسرائيلي والخروج من أزمتها الراهنّة، وذلك عبر فرض المزيد من القوانين، والقرارات العنصرية الانتقامية.

وأشار الزغاري، إلى أنه ومنذ تولي الحكومة الفاشية سدة الحكم، سعت إلى فرض واقع جديد في السّجون، إلا أنّ الأسرى تمكّنوا عبر أدواتهم النّضالية، من فرض حالة من المواجهة المستمرة ضد ما سعت إليه هذه الحكومة، وتحديدًا الإجراءات التي أعلن عنها الفاشي (بن غفير).