تاكر كارلسون يتوقع اغتيال ترامب



وفي مقابلة أجراها كارلسون مع ترامب ونشرت عبر منصة X (تويتر سابقا)، سأل كارلسون ترامب مباشرة: "هل أنت قلق من أنهم سيحاولون قتلك؟"، ورد ترامب قائلا: "إنهم حيوانات متوحشة، إنهم أناس مرضى".



تم توجيه الاتهام إلى ترامب أربع مرات هذا العام فيما يتعلق بمعاملاته التجارية الشخصية في نيويورك، والتعامل مع وثائق سرية في فلوريدا، والجهود المبذولة لإلغاء نتيجة انتخابات 2020 في جورجيا وواشنطن العاصمة.

وقد دفع ترامب ببراءته ردا على جميع التهم التي يواجهها ورفض لوائح الاتهام باعتبارها سياسية.



وجلس ترامب، المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024، لإجراء المقابلة مع كارلسون بدلا من حضور أول مناظرة تمهيدية للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي، والتي بثت على قناة "فوكس نيوز".



وغادر كارلسون شبكة "فوكس" في أبريل، ومنذ ذلك الحين أطلق نسخة من برنامجه السابق على X.

RT