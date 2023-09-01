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أسعار النفط تواصل الارتفاع عالميا

9/1/2023 5:16:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعد أن أشارت روسيا، العضو في مجموعة "أوبك+"، إلى أنها قد تمدد تخفيضات صادراتها من النفط الخام.
وبحلول الساعة 10:01 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 83.79 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.19% عن سعر التسوية السابق.


فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 87.01 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.21% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".


وأمس الخميس صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن روسيا اتفقت مع "أوبك+" على معايير جديدة حول تخفيضات صادراتها من الخام إلى الأسواق، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.
كذلك لم يستبعد نوفاك، في تصريحات أدلى بها الأربعاء الماضي، أن يتم تمديد الخفض الطوعي لصادرات النفط من روسيا إلى شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن العمل في هذا الإطار يجري بالتعاون مع دول أخرى.


وفي مطلع شهر أغسطس الجاري، قررت موسكو تمديد العمل بقرار خفض إنتاج النفط بشكل طوعي ليشمل سبتمبر المقبل على أن يتم خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا.


كذلك أعلنت السعودية في نفس التوقيت تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا حتى سبتمبر 2023، وذلك لدعم استقرار سوق النفط وتوازنها.

RT

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