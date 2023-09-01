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البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ100 مليون دينار

9/1/2023 5:16:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، سندات خزينة أردنية في المزاد، بقيمة 100 مليون دينار.
وبحسب الإصدار (16) للعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية، فإن السندات البالغة قيمتها 100 مليون دينار تستحق في 4 أيلول 2026.
وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون الخميس 3 أيلول 2023، فيما سيكون تاريخ التسوية 4 أيلول 2023.

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