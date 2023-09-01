البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ100 مليون دينار
التاريخ
9/1/2023 5:16:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، سندات خزينة أردنية في المزاد، بقيمة 100 مليون دينار.
وبحسب الإصدار (16) للعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية، فإن السندات البالغة قيمتها 100 مليون دينار تستحق في 4 أيلول 2026.
وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون الخميس 3 أيلول 2023، فيما سيكون تاريخ التسوية 4 أيلول 2023.
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