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والد رجل الأعمال زياد المناصير في ذمة الله

9/1/2023 5:16:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم
((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))
صدق الله العظيم.

انتقل إلى رحمة الله تعالى والد رجل الأعمال المهندس زياد المناصير (الحاج خلف محمد سالم المناصير).

وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة من مسجد الحسين في دابوق إلى مقبرة البحاث.


تقبل التعازي اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام من الساعة 5 عصرا ولغاية الساعة 9 مساءً:

للرجال في دابوق بجانب بيت زيدان - أبو ياسر (بجانب مشتل روابي فرح/ خلف جمعية آل قموة).

وللسيدات في مبنى جمعية آل قموة/ دابوق من الساعة 5 عصرا ولغاية الساعة 9 مساءً.


انا لله وانا اليه راجعون.

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