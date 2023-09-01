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إنقاذ 40 شخصا إثر حريق في فندق وسط إسطنبول

9/1/2023 5:16:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجلت الطوارئ التركية، فجر اليوم الجمعة، نزلاء فندق من خمسة طوابق في منطقة الفاتح وسط إسطنبول، إثر حريق سبّبه تماس كهربائي في الفندق.


وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الفندق يقع في شارع كلودفارر بمنطقة فاتح بن بيرديرك ماهاليسي، مشيرة إلى أن الحريق اندلع حوالي الساعة 05:00 صباحا.
وبسبب الدخان الكثيف، لم يتمكن المقيمون في الفندق من مغادرة غرفهم وهرع رجال الإطفاء والشرطة والفرق الطبية إلى مكان الحادث.
وقام رجال الإطفاء بإجلاء 40 شخصا عبر النوافذ والشرفات، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية.

RT

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