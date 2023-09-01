إنقاذ 40 شخصا إثر حريق في فندق وسط إسطنبول

إنقاذ 40 شخصا إثر حريق في فندق وسط إسطنبول
التاريخ
9/1/2023 5:16:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أجلت الطوارئ التركية، فجر اليوم الجمعة، نزلاء فندق من خمسة طوابق في منطقة الفاتح وسط إسطنبول، إثر حريق سبّبه تماس كهربائي في الفندق.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الفندق يقع في شارع كلودفارر بمنطقة فاتح بن بيرديرك ماهاليسي، مشيرة إلى أن الحريق اندلع حوالي الساعة 05:00 صباحا.
وبسبب الدخان الكثيف، لم يتمكن المقيمون في الفندق من مغادرة غرفهم وهرع رجال الإطفاء والشرطة والفرق الطبية إلى مكان الحادث.
وقام رجال الإطفاء بإجلاء 40 شخصا عبر النوافذ والشرفات، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية.
RT
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