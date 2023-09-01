أكد أولياء أمور أن مدارس خاصة في أبوظبي تبالغ في أسعار الزي المدرسي، والذي يصل إلى ثلاثة أضعاف سعره الحقيقي، مما دعاهم إلى التوجه إلى محال التجزئة والخياطة لتفصيل الزي نفسه بالإضافة إلى نقش شعار المدرسة، لتجنب المبالغة في الأسعار خصوصاً ممن لديه أكثر من ابن واحد، وبحسب قوائم الرسوم المعلنة من جانب المدارس فإن أسعار الزي للطقم الواحد من 250 وإلى 450 درهماً.

وقال ذوو الطلبة سارة الشواهنة وعمر علي ووائل مصطفى إن المدارس الخاصة تبالغ في أسعار الزي المدرسي، حيث يصل سعر الطقم الواحدة «بنطال وقميص» من 250 درهماً حتى 450 درهماً، والحال نفسه بالنسبة للطقم الرياضي، علماً أن هذه الملابس المدرسية تفصل في محال الخياطة والتجزئة بربع الثمن تقريباً، وقد طالبوا أقسام التسويق في المدارس بوضع أسعار معقولة وعدم المغالاة في هامش الربح، لأن السوق واسع ومتسع ويقدم حلولاً بديلة.

وقال أولياء أمور ميثاء العلي وياسمين عبدالله وليان زيتوني أن محال الخياطة تعتبر أحد الحلول البديلة لتوفير الزي المدرسي بخامات جيدة وبتفصيل محكم يناسب جميع مقاسات الأطفال، بالإضافة إلى السعر والذي لا يتجاوز 35 % من السعر الموضوع لدى المدارس، وأشاروا إلى أن ذوي الطلبة الذين لديهم أكثر من ابن لا يستطيعون تحمل المغالاة في أسعار الزي وأن المحال التجارية توفر لهم على الأقل من 2000 إلى 3000 درهم لشراء أكثر من «طقم» لمنح الطالب الأريحية في تغيير ملابسه خلال الأسبوع، ولفتوا إلى أن المغالاة في أسعار الزي المدرسي أصبحت واضحة جداً، حيث يتجه ذوو طلبة إلى شراء أقطم رياضية من ماركات عالمية في حدود 150 درهماً، بينما تبيع المدارس ماركات غير معلومة من 250 وإلى 350 درهماً.

وفي سياق التفاصيل أكد مسؤول تسويق في إحدى المدارس الخاصة فضل عدم ذكر اسمه أن أسعار الزي المدرسي تحدد بحسب الاتفاق مع الشركات الموردة من حيث الخامات والكميات المطلوبة وأيضاً ألوان القماش، وتضيف المدرسة هامش الربح محتسبة أموراً تشغيلية إضافية مثل مَد ساعات الدوام للموظفين البائعين للزي مقدرة بـ 3 ساعات يومياً.

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