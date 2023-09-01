34.8 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 8 أشهر
التاريخ
9/1/2023 5:16:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 34 ألفاً و818 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، منها «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«إمباور» و«تعليم» و«الأنصاري» للخدمات المالية، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.
ووفق بيانات سوق دبي المالي سجل عدد الحسابات الجديدة نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 51% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ23 ألفاً و39 حساباً جديداً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 2022.
وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4295 حساباً جديداً في أغسطس الماضي، و3570 حساباً في يوليو، و4246 حساباً في يونيو، و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل، و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير 2023.
وأظهرت البيانات أن عدد الحسابات الجديدة خلال شهر أغسطس الماضي وصلت إلى 4295 حساباً بنمو بنسبة 73% مقارنة بنحو 2484 حساباً جديداً في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 1811 حساباً جديداً.
الحسابات الجديدة
واستحوذت شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية»، وفق البيانات، على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بواقع 8115 حساباً، ثم «بي إتش إم كابيتال» بنحو 6070 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بواقع 5758 حساباً، يليه «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 4014 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» 2794 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 2114 حساباً.
وجاءت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» في المركز الثامن بنحو 1050 حساباً، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 881 حساباً، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 717 حساباً، و«أرقام للأوراق المالية» 689 حساباً، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» 506 حسابات، و«إتش إس بي سي الشرق الأوسط» 491 حساباً، و«شروق للأسهم والسندات» 459 حساباً، و«الأنصاري للخدمات المالية» 348 حساباً.
من ناحية أخرى، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة، أكثر من 2.57 مليون صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، على عدد 80 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 136.4 مليار درهم.
الشركات الأكبر في قيمة التداولات
واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الأشهر
الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 17.9 في المئة أو ما يعادل 24.5 مليار درهم، ثم «بي إتش إم كابيتال» بحصة 16.4 في المئة توازي 22.3 مليار درهم، وثالثاً «أرقام سيكيورتيز» بنحو 14.7 مليار درهم أو ما نسبته 10.8 في المئة، و«الإمارات دبي الوطني» 11.18 مليار درهم بنسبة 8.2 في المئة.
وجاءت شركة «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» في المركز الخامس بنحو 9.74 مليارات درهم، أو ما نسبته 7.14 في المئة، و«الرمز كابيتال» 9.37 مليارات درهم بنسبة 6.87 في المئة، و«إكس كيوب - صانع سوق» 7.09 مليارات درهم، أو ما نسبته 5.2 في المئة، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 4.29 مليارات درهم بحصة 3.15 في المئة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN01092023000110011019ID1106995225
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.