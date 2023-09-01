أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 34 ألفاً و818 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، منها «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«إمباور» و«تعليم» و«الأنصاري» للخدمات المالية، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق بيانات سوق دبي المالي سجل عدد الحسابات الجديدة نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 51% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ23 ألفاً و39 حساباً جديداً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 2022.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4295 حساباً جديداً في أغسطس الماضي، و3570 حساباً في يوليو، و4246 حساباً في يونيو، و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل، و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير 2023.

وأظهرت البيانات أن عدد الحسابات الجديدة خلال شهر أغسطس الماضي وصلت إلى 4295 حساباً بنمو بنسبة 73% مقارنة بنحو 2484 حساباً جديداً في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 1811 حساباً جديداً.

الحسابات الجديدة

واستحوذت شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية»، وفق البيانات، على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بواقع 8115 حساباً، ثم «بي إتش إم كابيتال» بنحو 6070 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بواقع 5758 حساباً، يليه «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 4014 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» 2794 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 2114 حساباً.

وجاءت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» في المركز الثامن بنحو 1050 حساباً، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 881 حساباً، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 717 حساباً، و«أرقام للأوراق المالية» 689 حساباً، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» 506 حسابات، و«إتش إس بي سي الشرق الأوسط» 491 حساباً، و«شروق للأسهم والسندات» 459 حساباً، و«الأنصاري للخدمات المالية» 348 حساباً.

من ناحية أخرى، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة، أكثر من 2.57 مليون صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، على عدد 80 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 136.4 مليار درهم.

الشركات الأكبر في قيمة التداولات

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الأشهر

الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 17.9 في المئة أو ما يعادل 24.5 مليار درهم، ثم «بي إتش إم كابيتال» بحصة 16.4 في المئة توازي 22.3 مليار درهم، وثالثاً «أرقام سيكيورتيز» بنحو 14.7 مليار درهم أو ما نسبته 10.8 في المئة، و«الإمارات دبي الوطني» 11.18 مليار درهم بنسبة 8.2 في المئة.

وجاءت شركة «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» في المركز الخامس بنحو 9.74 مليارات درهم، أو ما نسبته 7.14 في المئة، و«الرمز كابيتال» 9.37 مليارات درهم بنسبة 6.87 في المئة، و«إكس كيوب - صانع سوق» 7.09 مليارات درهم، أو ما نسبته 5.2 في المئة، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 4.29 مليارات درهم بحصة 3.15 في المئة.

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