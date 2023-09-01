نفى نجم كرة القدم السابق البرازيلي رونالدينيو أن يكون على صلة بشركة احتيال مشتبه بها في مجال العملات المشفرة استخدمت صورته في الإعلانات للترويج لأعمالها.

ومثل الفائز بالكرة الذهبية أمام لجنة تحقيق برلمانية في البرازيل استدعته كشاهد للاستماع إلى اقواله بشأن كونه المؤسس وشريك لشركة "18 كيه رونالدينيو".

وحققت الشركة عوائد فلكية على الاستثمارات وصلت إلى 400 % على مدار عام واحد، لكن عدة مئات من العملاء قدموا شكاوى بالاحتيال، مطالبين بتعويضات يبلغ مجموعها أكثر من 61 مليون دولار.

وأكد لاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق، في بداية شهادته التي استمرت نحو ساعتين: "خلافاً لما قالته لجنة التحقيق هذه، أنا لست مؤسساً أو شريكاً لشركة 18 كيه رونالدينيو".

وأدعى رونالدينيو أنه وقع في عام 2016 عقداً مع العلامة التجارية للساعات الأمريكية "18 كيه ووتشز" يسمح لها باستخدام صورته لحملة إعلانية، لكن وفقاً لما قاله بطل مونديال 2002، تم استخدام الصور التي تم تصويرها خلال هذه الحملة من دون موافقته من قبل شركة استثمار العملات المشفرة.

وأكد الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2005 الذي أدلى بشهادته مرتدياً قبعة سوداء ونظارات شمسية داكنة: "لقد استخدموا اسمي من دون مبرر".

وقال إنه علم أن الشركة تستخدم اسمه لكنه لم يتخذ أي إجراء قانوني، مؤكداً إنه هو نفسه كان ضحية لعملية الاحتيال المزعومة، وامتنع البرازيلي عن الإجابة على معظم أسئلة لجنة التحقيق، بفضل قرار قضائي أجاز له التزام الصمت في حال محاكمته.

ومثل رونالدينيو أمام لجنة التحقيق البرلمانية بعدما كان رفض المثول في جلستين سابقتين، وهددت اللجنة بمطالبة الشرطة بالقبض عليه واقتياده بالقوة إذا لم يحضر للإدلاء بشهادته الخميس، كما أدلى شقيقه ومدير أعماله روبرتو دي أسيس موريرا بشهادته أمام اللجنة نفسها الأسبوع الماضي، ووجهت اتهامات جنائية إلى رونالدينيو في القضية فبراير 2020، بعد أن قدم مئات الضحايا شكوى ضد الشركة للحصول على تعويضات، بعدها بأيام قليلة تم احتجازه لأكثر من خمسة أشهر في الباراغواي على خلفية قضية جوازات سفر مزورة قبل أن يطلق سراحه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز