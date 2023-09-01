انطلاق تخفيضات الأيام الأخيرة لـ«مفاجآت صيف دبي»

قدّمت «مفاجآت صيف دبي» الكثير من العروض والفعاليات والأنشطة المذهلة طوال الصيف. ومع اقتراب موعد انتهاء هذا الحدث، تتيح لكم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الفرصة الأخيرة للاستفادة من مجموعة من العروض المذهلة خلال التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي.

استعدوا لعروض ترويجية تصل إلى 90% تقدمها مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في دبي، والتي تشمل الإلكترونيات والأزياء والجمال وغيرها. أمامكم الآن فرصة ذهبية لتسوّق المستلزمات المدرسية، أو تجديد خزائن ملابسكم، أو استكشاف أحدث التقنيات، أو إعادة تصميم ديكور منازلكم. وفي حال كنتم بحاجة إلى حافز إضافي، فإن المتاجر المشاركة تعطيكم أيضاً فرصة للفوز بجوائز رائعة عند التسوق. وستكون عطلة نهاية الأسبوع هذه آخر فرصة لكم للاستمتاع بالتخفيضات الضخمة.

استمتعوا بهذه العروض الهائلة المقدّمة من العلامات التجارية المشهورة والمحبوبة لديكم، والتي تشمل:

الأزياء والموضة

تقدّم لكم أشهر العلامات التجارية في عالم الأزياء في دبي عروضاً ترويجية لا تفوّت في الفترة من 1 حتى 3 سبتمبر، حيث يمكنكم الحصول على حسم يصل إلى 90% على قطع محددة في العديد من المتاجر، بما في ذلك غانت، وكوتون، ولا سينزا، وأو في أس، ووايز بايز. ويقدّم لكم متجر أول ساينتس تخفيضات بنسبة تتراوح ما بين 30 و60%، إضافة إلى خصم إضافي على الملابس المخفضة.

سيكون عالم الأناقة والأزياء في انتظاركم مع تجربة تسوّق مثالية، حيث تقدم كل من فوريفر 21، وكوتون أون، وميس جايديد تخفيضات رائعة تتراوح ما بين 25 و75%. ندعوكم للتوجّه إلى المتاجر المشاركة لاستكشاف العروض الرائعة التي يمكنكم الاستفادة منها للارتقاء بأزيائكم إلى مستوى جديد.

وفي متاجر كالفن كلاين، وديسيجوال، وخادي، وماتالان، وموسكينو، وتيد بيكر المشاركة، يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 50% على مجموعة مختارة من القطع. تسوقوا بذكاء مع إتش أند أم وتطبيق برنامج الولاء Aura، واحصلوا عند الشراء بقيمة 200 درهم في المتجر على مكافأة رائعة قدرها 500 نقطة إضافية.

تسوقوا لدى أمريكان إيجل أوتفيترز وليفتيز للحصول على تخفيضات بنسبة 30% على قطع مختارة، تتيح لكم تجديد خزانة ملابسكم بتكلفة رائعة. أما دي كاي أن واي، فقد ارتقت بمفهوم العروض إلى مستوى آخر مع تخفيض رائع بنسبة 30% على جميع منتجاتها، مما يضمن لكم الاستمتاع بالأناقة من دون أي تنازلات. لا تفوتوا فرصة تحديث أزيائكم مع تخفيضات تصل إلى 40% على قطع مختارة لدى متاجر ليفايس وأردين.

لا تفوّتوا عرض «اشترِ قطعة واحصل على الثانية بنصف السعر» على جميع السلع في متاجر هوليستر وأبيركرومبي آند فيتش في دبي هيلز مول، ومول الإمارات، ودبي مول، وسيتي سنتر مردف.

الأحذية والإكسسوارات

تسوقوا لدى متاجر لوفيزا، المشهورة بإكسسواراتها ومجوهراتها الرائعة، واستمتعوا بتخفيضات جزئية تتراوح ما بين 25 و90% في المتاجر المشاركة في جميع أنحاء المدينة.

استكشفوا المزيج المثالي بين الأناقة والتوفير مع عروض متاجر بالي الجذابة التي تتراوح ما بين 30 و50%. كما يمكن للمتسوقين الدخول إلى عالم الموضة والتوفير في متاجر شيك شوز، والاستمتاع بتخفيضات مذهلة ما بين 30 و70% على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأحذية التي تتراوح من الأحذية ذات الكعب العالي الأنيق إلى الأحذية الرياضية العصرية.

استمتعوا بالراحة والأناقة مع كلاركس، التي تقدّم لكم تخفيضاً مذهلاً بنسبة 75% على جميع المنتجات في فروعها في مركز برجمان والغرير وابن بطوطة مول، وتخفيضاً رائعاً بنسبة 40% على منتجات مختارة في جميع فروعها في دبي. أما إذا كنتم تريدون الحصول على بعض الأحذية الفاخرة، فلا تفوّتوا التخفيضات الاستثنائية التي تقدّمها كوتش وجيانفيتو روسي، والتي تصل إلى 50% على قطع مختارة.

تسوّقوا لدى كل من ك كورنر، وكورت جيجر وأوبرا وفينسي، التي تقدم جميعها تخفيضات تصل إلى 60% على الأحذية الأنيقة. ولعشاق الموضة، لا تفوتوا التخفيضات بنسبة 25% على جميع المنتجات في متاجر كيبلينغ المشاركة.

الذهب والمجوهرات

زوروا داماس في مراكز التسوق المشاركة في جميع أنحاء المدينة، واحصلوا على قسيمة هدية مجانية بقيمة 300 درهم عند شراء الألماس أو اللؤلؤ بقيمة 3,000 درهم.

وللحصول على هدية مثالية من الذهب والمجوهرات، يمكنكم زيارة الفروع المشاركة من متاجر 1915 باي أحمد صديقي، وجيس وبوتيك جي سي، والاستمتاع بتخفيض يصل إلى 60%.

استكشفوا عروضاً مذهلة على مجموعة من المجوهرات الجذابة التي ستضيف لمسة من الأناقة إلى مجموعتكم. في مجوهرات كوروبا، يمكن للمتسوقين عند الشراء بقيمة 1000 درهم الحصول على قسيمة بقيمة 500 درهم. وفي باندورا، استمتعوا بتخفيض 50 بالمئة على الأساور، بينما تقدم لكم داني من دانييل كي، ولايف ستايل للمجوهرات، وسواروفسكي تخفيضاً يتراوح ما بين 25 و50% على العديد من منتجاتها.

الأطفال ومستلزمات الرضع

إذا كنتم تريدون تجديد خزانة ملابس أطفالكم بأسعار مذهلة، فلن تجدوا أفضل من عروض بيبي شوب وشيكو، التي تقدّم لكم تخفيضات مذهلة تتراوح ما بين 25 و70% على مجموعة واسعة من المنتجات والأصناف.

أما في كليرز، فيمكنكم الاستمتاع بعروض «اشترِ قطعتين واحصل على قطعتين مجاناً»، و«اشترِ قطعة واحصل على الثانية مجاناً» على منتجات مختارة. تقدم متاجر ليتل أنجلز وكيدز بازل تخفيضاً رائعاً بنسبة 50% على قطع مختارة، بينما تقدم مذركير عروض «اشترِ قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً»، و«اشترِ قطعة واحصل على الثانية مجاناً» على منتجات مختارة، ما يعني أن الآن هو الوقت المثالي لشراء كل ما يحتاج إليه أطفالكم الصغار.

العطور ومستحضرات التجميل

لا تفوّتوا فرصة الدخول إلى عالم مستحضرات التجميل الرائعة التي تقدّمها العديد من العلامات التجارية المشهورة خلال التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي. في باث أند بودي وركس، يمكن لأعضاء برنامج ولاء Aura الحصول على لوشن مجاني للجسم مقابل كل 1,000 نقطة، بينما يقدّم متجر كيكو ميلانو ومتجر واتسونز تخفيضات تتراوح ما بين 25 و75% على منتجات التجميل المختارة.

لا تفوّتوا التخفيضات المذهلة على العطور الفاخرة لدى أورينتال عود، الذي يقدّم تخفيضات مذهلة بنسبة تتراوح ما بين 25 و90%.

أما في سيفورا، فستحصلون على خصم سخي بقيمة 25% عند شراء 3 منتجات من مجموعة مختارة، أو يمكنكم الحصول على حقيبة تسوق مجانية عند الشراء بقيمة 350 درهماً أو أكثر في المتجر.

خلال التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي، يمكنكم زيارة متجر أند آذر ستوريز في دبي مول للاستمتاع بعرض «اشتري قطعة واحصلي على الثانية مجاناً» على مستحضرات التجميل، إضافة إلى الحصول على نقاط مضاعفة من برنامج ولاء Aura عند عملية الشراء الثانية. ويمكن لأولئك الذين يسعون إلى زيادة مكافآتهم إنفاق 550 درهماً مع Aura لمضاعفة النقاط، أو إنفاق 750 درهماً لكسب ثلاثة أضعاف النقاط من Aura.

استمتعوا بمستحضرات التجميل والعطور المفضلة لديكم مع تخفيضات هائلة، حيث تقدّم لكم متاجر ذا بودي شوب عرض «اشترِ 3 قطع واحصل على 1 مجاناً»، إضافة إلى تخفيضات بنسبة تتراوح ما بين 25 و75% على منتجات مختارة، بينما يقدم ذا فيس شوب تخفيضاً بنسبة 40% على مجموعة مختارة من المنتجات، ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض مذهلة في متاجر بن كمال للعطور، وV للعطور، التي تتراوح ما بين 25 و90%.



الأثاث المنزلي والديكور الخارجي

خلال التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي، ستجدون في متاجر بوتري بارن وبوتري بارن كيدز كل ما تحتاجون إليه لتغيير ديكور منازلكم وتزيينها، من الأثاث الداخلي والخارجي المصمّم بمهارة فائقة إلى الإكسسوارات الأنيقة والجميلة، أو الأساسيات اللازمة لتأثيث غرف نوم الأطفال، وغرفة اللعب، ومساحة الدراسة، مع تخفيضات تصل إلى 40% على مجموعة مختارة.

وللارتقاء بمساحات الاستخدام اليومي في منازلكم، ندعوكم إلى زيارة متاجر وست إلم، التي تقدّم تخفيضاً بنسبة 40% على مجموعتها المنزلية المختارة. كما يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تتراوح ما بين 25 و90% على أدوات المطبخ الفريدة في سيمبلي كيتشن وثينك كيتشن.

وتفضّلوا بزيارة بلومينغديلز هوم في دبي مول وبلومر في دبي فستيفال سيتي مول للاطلاع على أجمل تشكيلات التصميم الداخلي مع تخفيضات تتراوح ما بين 30 و70% على مجموعة واسعة من الأدوات المنزلية. أما إذا كنتم ترغبون في تجديد غرفة المعيشة، فننصحكم بزيارة متاجر آيس، وبيد باث آند بيوند، وديمورا، وجاشنمال هوم، وناتوزي، وميوزيم.

ولا تنسوا زيارة متاجر صن كوست ووسترن فرنتشر، التي تقدّم عروضاً مذهلة بنسبة تتراوح ما بين 25 و75%، إضافة إلى العروض الرائعة في دانوب هوم، التي تتراوح ما بين 25 و80%.

توجه إلى متاجر بلو الموجودة في دبي فستيفال سيتي مول ودبي مول للحصول على منتجات مجانية بقيمة 200 درهم عند شراء أي منتج بقيمة 500 درهم، أو زوروا إيكيا للاستفادة من العروض الجديدة وأقل الأسعار على أكثر من 2,500 منتج.

الأجهزة الإلكترونية

استمتعوا في كل من هارمان هاوس، وجمبو، وإي ماكس بتخفيضات تتراوح ما بين 25 و50%، مما يجعله الوقت المثالي لتغيير أجهزتكم الإلكترونية، أو تفضلوا بزيارة متاجر هواوي، وأكسيوم، وإيروس للحصول على باقات من العروض على أجهزة الكمبيوتر المحمولة. لا تفوتوا فرصة الاستفادة من هذه العروض المذهلة.

احصلوا على أجهزة جديدة في متجر بيتر لايف الذي يقدّم لكم تخفيضات تتراوح ما بين 25 و85%، إضافة إلى عروض خاصة على الكاميرات ومعدات الكاميرات في جراند ستورز ديجيتال.

البصريات

ستكون التخفيضات النهائية الفرصة المناسبة لتجديد مجموعة نظاراتكم والاستفادة من عروض مذهلة من العديد من العلامات التجارية الرائدة. إذا كنتم تبحثون عن الإطارات المثالية بأسعار رائعة وخصومات تتراوح من 30 إلى 50%، فننصحكم بالتوجه إلى كل من أستر للبصريات، وفيجن إكسبرس، ويتيم للبصريات، وأوكيالي للبصريات، وفي آي بوتيك، حيث ستحصلون على تخفيضات بنسبة 25% على جميع المنتجات، أو زوروا مغربي للبصريات وسولاريس للحصول على تخفيض يصل إلى 50% على العديد من النظارات الأنيقة.

كما يمكنكم في متاجر سولاريس الحصول على تخفيضات بنسبة 30%، إضافة إلى فرصة توفير 120 درهماً على كل 600 درهم تنفقونها على منتجات مختارة. ليس هذا فحسب، بل يمكنكم أيضاً الاستفادة من عرض «اشترِ ثلاث قطع واحصل على الرابعة مجاناً» على مجموعة مختارة من المنتجات.

المتاجر متعددة الأقسام

انطلقوا في رحلة تسوّق لا تُنسى تتخلّلها العديد من التخفيضات الرائعة التي تصل إلى 70% لدى أنصار جاليري وبلومينغديلز، أو زوروا متاجر دبنهامز للحصول على تخفيض بنسبة 40% على مجموعة مختارة من المنتجات.

واستمتعوا في متاجر «ماركس أند سبنسر» بتخفيضات بنسبة 25% على منتجات الصحة والعناية بالبشرة، إضافة إلى عرض «اشترِ قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً» على مجموعة مختارة من مستحضرات العناية بالصحة. كما يمكنكم شراء ما يحلو لكم من منتجات متاجر موجي، التي تقدّم لكم تخفيضات مذهلة بنسبة 40% على جميع القطع، أو الاستمتاع بمجموعة متنوعة من التخفيضات التي تتراوح ما بين 25 و90% في إكس برشنز ستايل.

الكثير من العروض والتخفيضات الأخرى

تشتمل العروض الأخرى خلال التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي على أسعار مخفضة بنسب تتراوح ما بين 25 و75% في صيدليات اللولو، التي تقدّم لكم كل ما تحتاجون إليه بأسعار مذهلة. وتقدم لكم متاجر ديكاثلون تخفيضات لا تفوّت بنسبة 70% على قطع مختارة، بينما تجدون في فوت لوكر تخفيضاً بنسبة 30% على مجموعة كبيرة من الأحذية.

ولعشاق الملابس الرياضية، ندعوكم لزيارة متاجر بوما ونايكي، حيث يقدم كلاهما تخفيضات بنسبة تتراوح ما بين 25 و50%. أما إذا كنتم تريدون تجديد معداتكم الرياضية، فكل ما عليكم فعله هو زيارة سن آند ساند سبورتس وأندر آرمور، وتوفير ما بين 25 و50% عند التسوق في متاجرهم المشاركة.

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