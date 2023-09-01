قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، إن قبلة لويس روبياليس للاعب منتخب إسبانيا جيني هيرموسو من دون موافقتها لم يكن من المفترض أن تحدث أبداً.

وفي أول رد فعل له على القبلة التي حصلت خلال حفل تكريم المنتخب الإسباني عقب فوزه على نظيره الانجليزي 0/1 في نهائي كأس العالم للسيدات، قال إنفانتينو إن سلوك رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس أفسد المناسبة.

وكتب إنفانتينو عبر منصة "إنستغرام": "الاحتفالات المستحقة لهؤلاء البطلات الرائعات أفسدها ما حدث بعد صافرة النهاية، وماذا حدث في الأيام التالية، ما كان ينبغي أن يحدث أبداً".

وفتح "فيفا" إجراءات تأديبية ضد روبياليس في 24 أغسطس بعد أربعة أيام من المباراة النهائية في سيدني، ثم أوقفه موقتاً عن جميع أنشطة كرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 90 يوماً، بينما لا يزال التحقيق جارياً.

وأضاف إنفانتينو الذي حضر حفل تسليم الكأس بعد المباراة النهائية: "تحملت الهيئات التأديبية بالفيفا مسؤوليتها على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة، ستواصل الإجراءات التأديبية مسارها المشروع، من جانبنا، يجب أن نواصل التركيز على كيفية تقديم المزيد من الدعم للسيدات وكرة القدم النسائية في المستقبل، سواء داخل الملعب أو خارجه، التمسك بالقيم الحقيقية واحترام اللاعبات كأشخاص وكذلك للأداء الرائع".

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