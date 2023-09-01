كشف ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، سبب غياب نغولو كانتي لاعب اتحاد جدة السعودي، عن قائمة الديوك التي تستعد لخوض مواجهة أيرلندا بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024، ومواجهة ألمانيا الودية، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقال ديشامب في تصريحات صحفية: "كانتي عاد للعب والمشاركة، لكنه خاض عدد محدود من المباريات بشكل متتالي، ولم تكن كلها مباريات كاملة".

وأضاف: "يجب أن يلعب كانتي بصفة مستمرة أكثر، هو قادم من موسم لم يشارك فيه كثيراً، لذلك يجب مشاركته المستمرة مع فريقه، وكما قلت سابقاً هو لا يزال قابلاً للاستدعاء مستقبلاً".

وواصل: "في التجمع الحالي قررت اختيار لاعبين أصغر عمراً".

وانضم كانتي إلى صفوف الاتحاد السعودي، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الجارية قادماً من تشيلسي، بعدما عانى من إصابات متكررة مع البلوز، وشارك فقط في مباراتين مع منتخب فرنسا منذ العام الماضي 2022.

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