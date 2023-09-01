سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيسة سلوفاكيا بالعيد الوطني
التاريخ
9/1/2023 4:29:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 9 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة زوزانا كابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. (النهاية)
ا ف ح
MENAFN01092023000071011013ID1106995160
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.