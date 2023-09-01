سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 56 سنتا ليبلغ 77ر89 دولارا
التاريخ
9/1/2023 4:29:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 56 سنتا ليبلغ 77ر89 دولارا في تداولات أمس الخميس مقابل 21ر89 دولارا في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارا واحدا لتبلغ عند التسوية 86ر86 دولارا للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين ليبلغ 63ر83 دولارا. (النهاية)
ع ع م / ن و ف
MENAFN01092023000071011013ID1106995155
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.