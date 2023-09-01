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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 56 سنتا ليبلغ 77ر89 دولارا

9/1/2023 4:29:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 56 سنتا ليبلغ 77ر89 دولارا في تداولات أمس الخميس مقابل 21ر89 دولارا في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارا واحدا لتبلغ عند التسوية 86ر86 دولارا للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين ليبلغ 63ر83 دولارا. (النهاية)

ع ع م / ن و ف



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