Saturday, 02 September 2023 03:13 GMT

(مجلس الدامة) في قطر.. مظلة رسمية للحفاظ على الموروث الشعبي للعبة الدامة

9/1/2023 4:29:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي (تقرير)
الدوحة 1 - 9 (كونا) -- في وسط (سوق واقف) الشهير بالعاصمة القطرية الدوحة انطلق (مجلس الدامة) عام 2010 ليكون مظلة رسمية للحفاظ على الموروث الشعبي للعبة الدامة وتعريف الأجيال القادمة بها والمحافظة عليها من الاندثار.
وقام المجلس خلال السنوات الماضية بتنظيم العديد من البطولات والمسابقات التي من شأنها أن تعرف الناس وزوار السوق بلعبة الدامة التي كان يلعبها الآباء والاجداد وكيفية لعبها وقوانينها.
وتعتمد لعبة الدامة على ذكاء اللاعب في كيفية تحريك الحجر (الحطب) والسيطرة على المنافس وهي تتكون من رقعة خشبية فيها 64 خانة ولاعبين اثنين ولكل لاعب 16 حجرا والحجر لونان أصفر وأسود ويكون تحريك الحجر إما للأمام أو على اليمين أو اليسار فقط.
وفي هذا الصدد قال عضو مجلس الدامة المدير التنفيذي محمد السليطي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن "المجلس أنشئ بهدف الحفاظ على الموروث الشعبي لاسيما مع التطور الحاصل على مختلف الأصعدة خاصة الألعاب لدى الأطفال التي أصبحت الكترونية".
وأضاف أن "المسؤولين في قطر ارتأوا انشاء مجالس تحافظ على الهوية والتراث الشعبي تخليدا لذكرى الماضي إضافة إلى تعريف الجيل الحاضر بموروث آبائه وأجداده" لافتا إلى أن لعبة الدامة معروفة في منطقة الخليج العربي ولها حضورها القوي مثل الكويت.
وبين السليطي أن لعبة الدامة لعبة تراثية لعبها الآباء والأجداد قديما أيام حقبة الغوص فكان الرجال عقب موسم الغوص يقومون بلعب الدامة كمتنفس لهم خاصة أن في تلك الحقبة الحياة بسيطة ولا يوجد بها ترف الحياة الحالي.
ولفت الى أن هناك اقبالا من الجيل الحالي على تعلم اللعبة ومعرفة ماضي الآباء والاجداد وكيف كان الأجداد يلعبون فيما تستقطب اللعبة السياح الزائرين ل(سوق واقف) من مختلف الجنسيات.
وذكر السليطي أن لعبة الدامة لها اهداف إيجابية مثل الاعتماد على النفس لأنه يمنع فيها الكلام والكلام يكون من خلال تحريك اللاعب للحجر الموجود باللعبة.
وأوضح ان اللعبة تساعد اللاعب على اتخاذ القرار الصحيح لان أي قرار خاطئ قد يسبب خسارة حجر إضافة إلى حسن التخطيط للوصول إلى الهدف والسيطرة على الخصم مشيرا الى أن اللعبة ذات مضمون جميل وهادف وتساعد في زيادة التفكير وليست مجرد لعبة لتضييع الوقت.
وأكد السليطي أن اللعبة قد تكون مشابهة للشطرنج الا انها تختلف عنها ولها قوانينها الخاصة بها موضحا ان الدامة أقدم من الشطرنج ولها وجود قديم في المنطقة العربية.
واشار الى أن مجلس الدامة ينظم في كثير من الأوقات بطولات للعبة الدامة وكذلك لعبة الكيرم بهدف جذب عدد أكبر من اللاعبين والجمهور للحفاظ على اللعبة من خلال الممارسة والمشاركة في تلك المسابقات ونقل هذا الموروث الى الأجيال المقبلة. (النهاية)

س س س / م خ



MENAFN01092023000071011013ID1106995154

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث