Saturday, 02 September 2023 03:12 GMT

الولايات المتحدة ترحب بحكم قضائي على مدانين بقتل أمريكي في بغداد

9/1/2023 4:29:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 9 (كونا) -- رحبت الولايات المتحدة بحكم أصدره القضاء العراقي بالسجن المؤبد على أربعة عراقيين ومواطن إيراني لإدانتهم بالتورط في مقتل مواطن أمريكي في نوفمبر 2022 بعد تعرض سيارته لإطلاق نار وسط العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان مساء أمس الخميس "نرحب بقرار المحكمة العراقية بإدانة وإصدار أحكام على عدة أفراد بتهم الإرهاب لدورهم في مقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترويل".
وأضاف المتحدث "من الأهمية بمكان أن يواجه جميع المسؤولين عن الاغتيال الوحشي المتعمد للسيد ترويل العدالة والمحاسبة".
وذكرت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق أن فريقا استخباريا تابعا لها تمكن العام الماضي وبعد أيام من مقتل ترويل من "تشخيص المنفذين والمرتبطين معهم واعتقالهم بعد استحصال الموافقات القضائية".
وأوضحت أن الجناة الذين اعتقلوا وعددهم خمسة هم أربعة عراقيين وإيراني واحد "اعترفوا أثناء التحقيق وبعد مواجهتهم بالأدلة الدامغة بجريمتهم ليحالوا بعد ذلك إلى محكمة مختصة أصدرت بحقهم حكما بالسجن مدى الحياة".
وبينت أن فريقا استخباريا يقوم حاليا بالبحث والتحري عن أربعة متهمين آخرين من المتورطين بهذه الجريمة "لينالوا جزاءهم وفقا للقانون".
ولقي ترويل مصرعه حين أطلق مسلحون النار عليه من أسلحة كاتمة للصوت وهو في مركبته مع أسرته في منطقة (الكرادة) المزدحمة وسط (بغداد) في نوفمبر من العام الماضي.
وكان ترويل يدرس اللغة الإنجليزية في بغداد حيث كان مقيما في العراق منذ سنة 2018. (النهاية)

ع س ج / ط م ا



MENAFN01092023000071011013ID1106995153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث