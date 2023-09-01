الولايات المتحدة ترحب بحكم قضائي على مدانين بقتل أمريكي في بغداد
التاريخ
9/1/2023 4:29:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 9 (كونا) -- رحبت الولايات المتحدة بحكم أصدره القضاء العراقي بالسجن المؤبد على أربعة عراقيين ومواطن إيراني لإدانتهم بالتورط في مقتل مواطن أمريكي في نوفمبر 2022 بعد تعرض سيارته لإطلاق نار وسط العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان مساء أمس الخميس "نرحب بقرار المحكمة العراقية بإدانة وإصدار أحكام على عدة أفراد بتهم الإرهاب لدورهم في مقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترويل".
وأضاف المتحدث "من الأهمية بمكان أن يواجه جميع المسؤولين عن الاغتيال الوحشي المتعمد للسيد ترويل العدالة والمحاسبة".
وذكرت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق أن فريقا استخباريا تابعا لها تمكن العام الماضي وبعد أيام من مقتل ترويل من "تشخيص المنفذين والمرتبطين معهم واعتقالهم بعد استحصال الموافقات القضائية".
وأوضحت أن الجناة الذين اعتقلوا وعددهم خمسة هم أربعة عراقيين وإيراني واحد "اعترفوا أثناء التحقيق وبعد مواجهتهم بالأدلة الدامغة بجريمتهم ليحالوا بعد ذلك إلى محكمة مختصة أصدرت بحقهم حكما بالسجن مدى الحياة".
وبينت أن فريقا استخباريا يقوم حاليا بالبحث والتحري عن أربعة متهمين آخرين من المتورطين بهذه الجريمة "لينالوا جزاءهم وفقا للقانون".
ولقي ترويل مصرعه حين أطلق مسلحون النار عليه من أسلحة كاتمة للصوت وهو في مركبته مع أسرته في منطقة (الكرادة) المزدحمة وسط (بغداد) في نوفمبر من العام الماضي.
وكان ترويل يدرس اللغة الإنجليزية في بغداد حيث كان مقيما في العراق منذ سنة 2018. (النهاية)
ع س ج / ط م ا
MENAFN01092023000071011013ID1106995153
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