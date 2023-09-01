اليابان وكوريا الجنوبية توسعان العقوبات ضد كوريا الشمالية
التاريخ
9/1/2023 4:29:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 1 - 9 (كونا) -- أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية اليوم الجمعة توسيع عقوباتهما ضد كوريا الشمالية على خلفية محاولات بيونغ يانغ المتكررة إطلاق صواريخ منذ الأسبوع الماضي.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن الإجراءات الجديدة التي تمت الموافقة عليها في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم شملت تجميد الأصول في اليابان لثلاث منظمات وأربعة أفراد بما في ذلك مجموعة القرصنة الكورية الشمالية (أندارييل) على خلفية دورهم في برامج بيونغ يانغ للتطوير النووي والصاروخي.
وأوضح البيان أن ما مجموعه 128 فردا و140 منظمة مدرجون الآن في قائمة العقوبات المرتبطة بكوريا الشمالية.
ومن جانبه قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي إن "سلسلة التصرفات الاستفزازية التي تقوم بها كوريا الشمالية تمثل تهديدا خطيرا ووشيكا لأمن اليابان وتهدد السلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي ويجب عدم التهاون معها أبدا".
وأضاف أن "اليابان تحث كوريا الشمالية بقوة على اتخاذ إجراءات ملموسة تجاه حل القضايا المختلفة بما في ذلك برامجها لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية وكذلك خطف المواطنين اليابانيين (في السبعينيات والثمانينيات)".
وأكد ماتسونو أن اليابان ستعمل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "والمجتمع الدولي الأوسع لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".
وفرضت اليابان العقوبات لأول مرة عام 2006 بعد أول تجربة نووية لكوريا الشمالية واجراء اختبار لإطلاق صواريخ باليستية فوق بحر اليابان في نفس العام.
وفي سيؤول أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية فرض عقوبات أحادية على شركة كورية شمالية و5 أفراد على خلفية التورط في عمليات تمويل غير مشروع لبرامج أسلحة الدمار الشامل.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول في بيان إن "العقوبات الأخيرة تظهر العزم القوي لحكومة كوريا الجنوبية على قيادة الجهود الدولية لمنع كوريا الشمالية من تطوير الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة وغيرها من المركبات الجوية المسيرة".
وأكدت "أن العقوبات تستهدف أيضا جهود كوريا الشمالية للتهرب من العقوبات الدولية والتمويل للأنشطة النووية والصاروخية".
ويمثل هذا الإعلان الإجراء ال11 للعقوبات الأحادية التي تتخذها سيؤول ضد بيونغ يانغ منذ تنصيب إدارة يون سيوك-يول في مايو من العام الماضي. وتمت إضافة ما مجموعه 54 فردا و51 وكالة إلى قائمة العقوبات منذ توليه منصبه.
وجاء موقف اليابان وكوريا الجنوبية بعد فشل كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ فضائي يحمل ما قالت إنه قمر صناعي للاستطلاع العسكري يوم الخميس من الأسبوع الماضي في ثاني محاولة فاشلة هذا العام.
كما أجرت كوريا الشمالية تدريبات الثلاثاء الماضي تتضمن سيناريو لاحتلال الأراضي الكورية الجنوبية ردا على التدريبات العسكرية المشتركة بين سيؤول وواشنطن. (النهاية)
م ك / ط م ا
MENAFN01092023000071011013ID1106995152
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