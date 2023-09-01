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اليابان وكوريا الجنوبية توسعان العقوبات ضد كوريا الشمالية

9/1/2023 4:29:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 1 - 9 (كونا) -- أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية اليوم الجمعة توسيع عقوباتهما ضد كوريا الشمالية على خلفية محاولات بيونغ يانغ المتكررة إطلاق صواريخ منذ الأسبوع الماضي.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن الإجراءات الجديدة التي تمت الموافقة عليها في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم شملت تجميد الأصول في اليابان لثلاث منظمات وأربعة أفراد بما في ذلك مجموعة القرصنة الكورية الشمالية (أندارييل) على خلفية دورهم في برامج بيونغ يانغ للتطوير النووي والصاروخي.
وأوضح البيان أن ما مجموعه 128 فردا و140 منظمة مدرجون الآن في قائمة العقوبات المرتبطة بكوريا الشمالية.
ومن جانبه قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي إن "سلسلة التصرفات الاستفزازية التي تقوم بها كوريا الشمالية تمثل تهديدا خطيرا ووشيكا لأمن اليابان وتهدد السلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي ويجب عدم التهاون معها أبدا".
وأضاف أن "اليابان تحث كوريا الشمالية بقوة على اتخاذ إجراءات ملموسة تجاه حل القضايا المختلفة بما في ذلك برامجها لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية وكذلك خطف المواطنين اليابانيين (في السبعينيات والثمانينيات)".
وأكد ماتسونو أن اليابان ستعمل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "والمجتمع الدولي الأوسع لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".
وفرضت اليابان العقوبات لأول مرة عام 2006 بعد أول تجربة نووية لكوريا الشمالية واجراء اختبار لإطلاق صواريخ باليستية فوق بحر اليابان في نفس العام.
وفي سيؤول أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية فرض عقوبات أحادية على شركة كورية شمالية و5 أفراد على خلفية التورط في عمليات تمويل غير مشروع لبرامج أسلحة الدمار الشامل.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول في بيان إن "العقوبات الأخيرة تظهر العزم القوي لحكومة كوريا الجنوبية على قيادة الجهود الدولية لمنع كوريا الشمالية من تطوير الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة وغيرها من المركبات الجوية المسيرة".
وأكدت "أن العقوبات تستهدف أيضا جهود كوريا الشمالية للتهرب من العقوبات الدولية والتمويل للأنشطة النووية والصاروخية".
ويمثل هذا الإعلان الإجراء ال11 للعقوبات الأحادية التي تتخذها سيؤول ضد بيونغ يانغ منذ تنصيب إدارة يون سيوك-يول في مايو من العام الماضي. وتمت إضافة ما مجموعه 54 فردا و51 وكالة إلى قائمة العقوبات منذ توليه منصبه.
وجاء موقف اليابان وكوريا الجنوبية بعد فشل كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ فضائي يحمل ما قالت إنه قمر صناعي للاستطلاع العسكري يوم الخميس من الأسبوع الماضي في ثاني محاولة فاشلة هذا العام.
كما أجرت كوريا الشمالية تدريبات الثلاثاء الماضي تتضمن سيناريو لاحتلال الأراضي الكورية الجنوبية ردا على التدريبات العسكرية المشتركة بين سيؤول وواشنطن. (النهاية)

م ك / ط م ا



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