ناخبو سنغافورة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد
التاريخ
9/1/2023 4:28:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 1 - 9 (كونا) -- توجه الناخبون في سنغافورة اليوم الجمعة الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد بعدما أعلنت الرئيسة حليمة يعقوب عزمها عدم الترشح لولاية ثانية.
وقالت إدارة الانتخابات في سنغافورة في بيان إن ثلاثة مرشحين يتنافسون للفوز بمنصب الرئيس التاسع لسنغافورة هم كبير مسؤولي الاستثمار السابق في صندوق الثروة السيادية (جي.آي.سي) إنج كوك سونج والوزير الأول السابق ثارمان شانموجاراتنام والرئيس التنفيذي السابق لشركة (نوتيك إنكم) تان كين ليان.
وأفادت بأن 7ر2 مليون سنغافوري يتمتعون بحق الاقتراع في الانتخابات التي سيستمر التصويت فيها حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي قبل أن يبدأ فرز الأصوات لاحقا.
وتعتبر يعقوب (68 عاما) هي ثامن رئيس للبلاد وأول سيدة تتولى المنصب في سنغافورة وتنتهي ولايتها التي تبلغ ست سنوات في 13 سبتمبر الجاري.
يذكر ان رئيس الجمهورية في سنغافورة هو منصب شرفي يتمتع بصلاحيات معينة بينها الإنفاق الحكومي من الاحتياطيات المالية والتعيينات في الوظائف العامة الرئيسية في حين تقع معظم الصلاحيات التشريعية والتنفيذية على عاتق الحكومة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.
وكان برلمان سنغافورة مخولا بتعيين الرئيس قبل عام 1993 إلا أنه بعد تعديلات أدخلت على الدستور الذي سن في عام 1991 أصبحت رئاسة الجمهورية بالانتخابات مع بقاء محدودية صلاحيات الرئيس التنفيذية والتشريعية. (النهاية)
ع ا ب / ط م ا
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