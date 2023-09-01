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ناخبو سنغافورة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد

9/1/2023 4:28:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 1 - 9 (كونا) -- توجه الناخبون في سنغافورة اليوم الجمعة الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد بعدما أعلنت الرئيسة حليمة يعقوب عزمها عدم الترشح لولاية ثانية.
وقالت إدارة الانتخابات في سنغافورة في بيان إن ثلاثة مرشحين يتنافسون للفوز بمنصب الرئيس التاسع لسنغافورة هم كبير مسؤولي الاستثمار السابق في صندوق الثروة السيادية (جي.آي.سي) إنج كوك سونج والوزير الأول السابق ثارمان شانموجاراتنام والرئيس التنفيذي السابق لشركة (نوتيك إنكم) تان كين ليان.
وأفادت بأن 7ر2 مليون سنغافوري يتمتعون بحق الاقتراع في الانتخابات التي سيستمر التصويت فيها حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي قبل أن يبدأ فرز الأصوات لاحقا.
وتعتبر يعقوب (68 عاما) هي ثامن رئيس للبلاد وأول سيدة تتولى المنصب في سنغافورة وتنتهي ولايتها التي تبلغ ست سنوات في 13 سبتمبر الجاري.
يذكر ان رئيس الجمهورية في سنغافورة هو منصب شرفي يتمتع بصلاحيات معينة بينها الإنفاق الحكومي من الاحتياطيات المالية والتعيينات في الوظائف العامة الرئيسية في حين تقع معظم الصلاحيات التشريعية والتنفيذية على عاتق الحكومة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.
وكان برلمان سنغافورة مخولا بتعيين الرئيس قبل عام 1993 إلا أنه بعد تعديلات أدخلت على الدستور الذي سن في عام 1991 أصبحت رئاسة الجمهورية بالانتخابات مع بقاء محدودية صلاحيات الرئيس التنفيذية والتشريعية. (النهاية)

ع ا ب / ط م ا



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