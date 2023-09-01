Saturday, 02 September 2023 03:12 GMT

خدمات استشارية للتصميم لإنشاء مبنى جديد للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

9/1/2023 4:28:25 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬امس‭ ‬25‭ ‬مناقصة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬جهة‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استشارية‭ ‬للتصميم‭ ‬لإنشاء‭ ‬مبنى‭ ‬جديد‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Phoenix ‭ ‬ engineering ‭ ‬ Service ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬177 ‭,‬ 600‭ ‬دينار،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬التشريق‭ ‬الهندسية‭ ‬بأكبر‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬420 ‭,‬ 600‭ ‬دينار‭.‬

وتتضمن‭ ‬المناقصة‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬لتعيين‭ ‬مكتب‭ ‬هندسي‭ ‬بدرجة‭ (‬أ‭
 Grade ‭ ‬ A ‭) ‬مرخص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬مزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتصميم‭ ‬وإنشاء‭ ‬مقر‭ ‬رئيسي‭ ‬يتضمن‭ ‬مكاتب‭ ‬خاصة‭ ‬بموظفي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المنامة‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية،‭ ‬والخدمات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬هي‭ ‬التصميم‭ ‬المعماري‭ ‬والهيكلي‭ ‬والمناظر‭ ‬الطبيعية‭ ‬والهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والإلكترونية‭ ‬والميكانيكية‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬البناء‭ ‬لكل‭ ‬الخدمات‭ ‬الهندسية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هندسة‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬والتأثيث‭.‬

MENAFN01092023000055011008ID1106995150

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث