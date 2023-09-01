فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬امس‭ ‬25‭ ‬مناقصة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬جهة‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استشارية‭ ‬للتصميم‭ ‬لإنشاء‭ ‬مبنى‭ ‬جديد‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Phoenix ‭ ‬ engineering ‭ ‬ Service ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬177 ‭,‬ 600‭ ‬دينار،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬التشريق‭ ‬الهندسية‭ ‬بأكبر‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬420 ‭,‬ 600‭ ‬دينار‭.‬

وتتضمن‭ ‬المناقصة‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬لتعيين‭ ‬مكتب‭ ‬هندسي‭ ‬بدرجة‭ (‬أ‭

‬ Grade ‭ ‬ A ‭) ‬مرخص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬مزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتصميم‭ ‬وإنشاء‭ ‬مقر‭ ‬رئيسي‭ ‬يتضمن‭ ‬مكاتب‭ ‬خاصة‭ ‬بموظفي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المنامة‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية،‭ ‬والخدمات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬هي‭ ‬التصميم‭ ‬المعماري‭ ‬والهيكلي‭ ‬والمناظر‭ ‬الطبيعية‭ ‬والهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والإلكترونية‭ ‬والميكانيكية‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬البناء‭ ‬لكل‭ ‬الخدمات‭ ‬الهندسية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هندسة‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬والتأثيث‭.‬