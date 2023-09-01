خدمات استشارية للتصميم لإنشاء مبنى جديد للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
التاريخ
9/1/2023 4:28:25 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، امس 25 مناقصة من 25 جهة متصرفة.
وتنافست 7 شركات على مناقصة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتقديم خدمات استشارية للتصميم لإنشاء مبنى جديد للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتقدمت شركة Phoenix engineering Service بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 177 , 600 دينار، وتقدمت شركة التشريق الهندسية بأكبر العطاءات بقيمة تبلغ 420 , 600 دينار.
وتتضمن المناقصة طرح مناقصة لتعيين مكتب هندسي بدرجة (أ
Grade A ) مرخص من قبل لجنة مزاولة المهن الهندسية بمملكة البحرين لتصميم وإنشاء مقر رئيسي يتضمن مكاتب خاصة بموظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والشركات التابعة لها في منطقة المنامة الواجهة البحرية، والخدمات المطلوبة من قبل المكتب الهندسي هي التصميم المعماري والهيكلي والمناظر الطبيعية والهندسة الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والإشراف على جميع مراحل البناء لكل الخدمات الهندسية بالإضافة إلى هندسة التصميم الداخلي والتأثيث.
MENAFN01092023000055011008ID1106995150
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.