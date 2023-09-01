وزير الصناعة والتجارة يلتقي السفير الكوري لدى البحرين
التاريخ
9/1/2023 4:28:25 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمكتبه صباح أمس هونسانغ كو سفير جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده في مملكة البحرين.
وخلال اللقاء تم استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية كوريا، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية ذات العلاقة، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الصدد أعرب الوزير عن صادق تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير العلاقات المشتركة والدفع بها إلى الأمام، لافتاً إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين والذي يمكن ان يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة.
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