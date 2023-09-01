وزير الصناعة والتجارة يلتقي السفير الكوري لدى البحرين

استقبل‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بمكتبه‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬هونسانغ‭ ‬كو‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬سفيراً‭ ‬جديداً‭ ‬لبلاده‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تم‭ ‬استعرض‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا،‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬وبالأخص‭ ‬المجالات‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أعرب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬صادق‭ ‬تمنياته‭ ‬للسفير‭ ‬الجديد‭ ‬بالتوفيق،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬الأمام،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلعبه‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬