نيابة‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ترأس‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمود‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الدورة‭ (‬112‭) ‬للمجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوزاري‭ ‬والذي‭ ‬عُقد‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬القاهرة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الاعمال،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬تقرير‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬حول‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬الدورة‭ (‬111‭) ‬للمجلس‭ ‬وأعمال‭ ‬الامانة‭ ‬العامة،‭ ‬والملف‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬لجامعة‭ ‬الدولة‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القمة،‭ ‬والاعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬للدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭ ‬التنموية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬محور‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬منطقة‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬العربية‭ ‬الكبرى‭ ‬وتطورات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭ ‬العربي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬العربي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الموضوعات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتطوير‭ ‬وتنظيم‭ ‬المنظمات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬وابعاد‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬ومتابعة‭ ‬الجهود‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬