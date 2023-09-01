وكيل المالية يترأس وفد البحرين في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي
التاريخ
9/1/2023 4:28:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نيابة عن وزير المالية والاقتصاد الوطني، ترأس يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري والذي عُقد أمس الخميس في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الاعمال، والتي تضمنت تقرير الأمين العام حول تنفيذ قرارات الدورة (111) للمجلس وأعمال الامانة العامة، والملف الاجتماعي والاقتصادي لجامعة الدولة العربية على مستوى القمة، والاعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة محور أعمال الدورة فيما يخص منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى الاستثمار في الدول العربية، والأمن الغذائي العربي، إلى جانب الموضوعات الخاصة بتطوير وتنظيم المنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك وابعاد التحول الرقمي ومتابعة الجهود العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة.
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