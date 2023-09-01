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إطلاق خريطة طريق للتمويل المناخي بمشاركة القطاعين مطلع 2024

9/1/2023 4:26:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






تطلق وزارة البيئة، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر مطلع العام المقبل، خريطة طريق، وخطة عمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالتمويل المناخي.
وستنبثق عن خريطة الطريق آلية تؤطر التشاركية بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالعمل المناخي، وتوضح أدوار كل من الطرفين بشأن تمويل المناخ، وصولاً لمساعدة الأردن على الوفاء بالتزاماته الدولية المناخية.
وبدأ 54 ممثلاً عن القطاعين العام والخاص، وشركاء التنمية، والأكاديميين، الى جانب متخصصين في مجالات الاستشارات، وضع تصوراتهم بشأن خريطة الطريق خلال الجلسة الحوارية الأولى المعنية بتمويل المناخ، التي عقدتها وزارة البيئة بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر أمس.
وأكد أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة أن "قضية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بشأن التمويل المناخي في القطاعات المختلفة بات أمراً ملحاً".
ولفت، خلال الجلسة الحوارية، الى أن "زيادة الوعي بالفرص التمويلية المختلفة، وتعزيز السياسات التمويلية المناخية، والبحث والتطوير والمشاركة المعرفية، من الأسس التي ستبنى عليها خريطة الطريق".
وشدد على أن "الاستثمارات المطلوبة على الصعيد العالمي لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة تتطلب توفير 160 ترليون دولار، في حين يحتاج الأردن إلى 7.5 مليار دولار لهذه الغاية".
و"تتجه النية للوصول الى البنوك الدولية للحصول على تمويلات مناخية، لكن لا بد من وضع أوراق مفاهيمية للمشروعات قابلة للحصول على التمويل"، كما ذكر الخشاشنة.
وقدمت نائبة ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر كريستال كوبر نبذة عن مشروع دعم مشاركة السلطة الوطنية المخولة مع الشركاء، وهيئة الوصول المباشر، وتعزيز إعداد أوراق مفاهيمية لمشروعات مستجيبة للمناخ.
ويهدف المشروع الذي انطلق نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وينتهي في كانون الأول (ديسمبر) العام المقبل إلى تحسين وصول الأردن للتمويل المناخي.
ومن أجل إعداد خريطة الطريق، سيعمل المعهد بالتعاون مع الوزارة على توزيع استبانات حول أولويات القطاعات المختلفة بشأن العمل المناخي، ليصار إلى وضع المسودة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لإطلاقها بنسختها الأخيرة، بعد الحصول على التغذية الراجعة على النسخة الأولى، في كانون الثاني (يناير) 2024، وفق كوبر.
وهنالك أربعة محاور عمل سُتبنى عليها خريطة الطريق، التي تُعدها وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارات أخرى، تتمثل برفع الوعي والمعرفة حول مصادر التمويل المناخي المحلية والدولية، وزيادة المشاريع المناخية، مع تقديم المساعدة في تأطير الأوراق المفاهيمية للمشاريع المقترحة للتمويل المناخي.
وحول آلية التشارك بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالعمل المناخي، أشارت اختصاصية التمويل المناخي هالة الحموي الى أن "هنالك عدة اجتماعات حوارية ستعقد لهذه الغاية، ومن ثم تحديد أدوار القطاعين العام والخاص".
و"هنالك أربعة محاور للشراكة تقوم على تعزيز التمويل المناخي في الأردن للإيفاء بالوعود الدولية، وتعزيز السياسات لتحسين الاستثمار المناخي في المملكة، وضمان المشاركة المعرفية في ظل وجود العديد من المبادرات الناجحة في مجالات التخفيف والتكيف، والتشديد على مسألة البحث والتطوير"، تبعاً للحموي.



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