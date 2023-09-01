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1.840 مليون مستخدم لباص عمّان السريع مع نهاية آب

9/1/2023 4:26:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال أمين عمّان، الدكتور يوسف الشواربة، إن أعداد مستخدمي منظومة النقل العام في مدينة عمّان في مستمرة بالازدياد.

وبين الشواربة، في منشور عبر“إكس” مساء الخميس، أن عدد مستخدمي باص عمّان والباص سريع التردد وصل مع نهاية شهر آب الحالي إلى ما يزيد عن 1.840 مليون راكب.



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