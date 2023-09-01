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اشتباكات مسلحة واعتقال شابين من نابلس

9/1/2023 4:26:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة شابين من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المساكن الشعبية بمدينة نابلس، واعتقلت الشاب محمد حسن قطناني بعد مداهمة منزل عائلته.

كما اقتحمت حي الضاحية واعتقلت الشاب محمد حسام عبيد من منزل عائلته.
ووقعت اشتباكات مسلحة استهدف خلالها مقاومون دوريات الاحتلال المقتحمة لحي المساكن الشعبية بالرصاص.



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