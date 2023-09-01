اشتباكات مسلحة واعتقال شابين من نابلس
التاريخ
9/1/2023 4:26:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة شابين من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المساكن الشعبية بمدينة نابلس، واعتقلت الشاب محمد حسن قطناني بعد مداهمة منزل عائلته.
كما اقتحمت حي الضاحية واعتقلت الشاب محمد حسام عبيد من منزل عائلته.
ووقعت اشتباكات مسلحة استهدف خلالها مقاومون دوريات الاحتلال المقتحمة لحي المساكن الشعبية بالرصاص.
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