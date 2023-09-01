النفط يواصل الصعود ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

النفط يواصل الصعود ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
التاريخ
9/1/2023 4:26:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تتجه أسعار النفط إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين مع صعودها للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة، بفضل تراجع الإمدادات وتوقعات بأن تمدد مجموعة أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.
وارتفع الخامان القياسيان بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 83.70 دولار للبرميل، وزاد خام برنت سبعة سنتات أيضا إلى 86.90 دولار للبرميل، وفق شبكة سي إن بي سي الأقتصادية.
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