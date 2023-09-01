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الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

9/1/2023 4:26:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة، لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بتراجع فرص رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا العام بعد أسبوع مليء بالبيانات يصدر في ختامه تقرير وظائف مهم. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1938.92 دولار للأونصة، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي يزيد على واحد بالمئة بعدما لامست الأسعار أعلى مستوياتها في شهر يوم الأربعاء. وحومت العقود الأميركية الآجلة للذهب حول 1965.60 دولار، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.4284 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 965.98 دولار. ورغم ذلك، يتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.
وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1222.90 دولار.



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