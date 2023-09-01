استشهاد فلسطيني و3 جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد فلسطيني و3 جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي
التاريخ
9/1/2023 4:26:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
استشهد شاب وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم الجمعة في محاولة لاعتقال مطارد من كتائب الشهيد عز الدين القسام.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد المواطن عبد الرحيم فايز غنام (٣٦ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس في بلدة عقابا بطوباس.
وفشلت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة باعتقال أحد المطاردين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بعد محاصرة منزل عائلته في بلدة عقابا شمال طوباس لأربع ساعات والمتهم بإطلاق النار على حاجز الحمرا قبل شهر تقريبا وإصابة مستوطن بجراح.(وكالات)
MENAFN01092023000072011014ID1106995137
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.