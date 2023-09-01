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استشهاد فلسطيني و3 جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي

9/1/2023 4:26:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد شاب وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم الجمعة في محاولة لاعتقال مطارد من كتائب الشهيد عز الدين القسام.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد المواطن عبد الرحيم فايز غنام (٣٦ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس في بلدة عقابا بطوباس.

وفشلت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة باعتقال أحد المطاردين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بعد محاصرة منزل عائلته في بلدة عقابا شمال طوباس لأربع ساعات والمتهم بإطلاق النار على حاجز الحمرا قبل شهر تقريبا وإصابة مستوطن بجراح.(وكالات)



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