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حجاوي اليرموك تفوز بمسابقة أكاديمية حكيم لتطويرها جهاز يستعيد الحركة الطبيعية لمفصل المعصم

9/1/2023 4:26:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فاز مشروع تقدمت به كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك، بالمركز الأول في مسابقة أكاديمية حكيم السنوية في نسختها الثامنة، والتي نظمتها شركة الحوسبة الصحية في التميز في تكنولوجيا الرعاية الصحية.
ويتمثل المشروع الفائز بتطوير جهاز تأهيل وتقييم لاستعادة الحركة الطبيعية لمفصل المعصم، للطالبين أحمد موسى السيوطي وخالد وليد العفالقة، بإشراف المهندس سامي فارس مشاقبة من قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية في الكلية.
وتتلخص فكرة المشروع في أن مفصل الرسغ يتعرض للعديد من الأمراض والإصابات التي تؤثر وتحد من حركته الطبيعية، كالإصابات الرياضية أو الإصابة بالسكتة الدماغية، الأمر هذا يستوجب تقديم برنامج متكامل لإعادة التأهيل والتي تحتاج إلى وقت طويل للعلاج وتكلفة عالية وتعب وإرهاق للمريض في مراجعة مراكز إعادة التأهيل المتخصصة.
من هنا جاءت فكرة المشروع بتصميم جهاز متكامل يعمل على تقييم حركة مفصل الرسغ قبل البدء بالعلاج ثم تدريب الرسغ لإعادة مجال الحركة إلى وضعه الطبيعي، ثم تطبيق بعض الأحمال لزيادة قوة الرسغ ثم التدريب باستخدام لعبة مخصصة تم تصميمها لهذا الغرض. والجهاز عبارة عن هيكل خارجي مثبت على ظهر اليد وأسفل الذراع مزود بماتورات وحساسات ومعالجات دقيقة وقطع إلكترونية أخرى، موصول بالإنترنت يتم التحكم به عن طريق تطبيق محمل على الهواتف الذكية تم تطويره خصيصًا لهذه الغاية.
كما وتم تطوير لعبة هي عبارة عن سيارة صغيرة لها مسارات مخصصة يتم التحكم بها عن بُعد عن طريق حركة الرسغ لتشجيع المريض على استخدام الجهاز، كما أن الجهاز يمكن أن يستخدم كوحدة تحكم بالألعاب الإلكترونية المتنوعة عن طريق حركة الرسغ.
وكان رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، قد شكل لجنة فنية لاختيار مشاريع الجامعة المشاركة في هذه المسابقة برئاسة رئيس قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية في الكلية الدكتور أحمد منصور العمري وعضوية اساتذة من كليات الطب وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب والصيدلة وعمادة شؤون الطلبة، ليتأهل هذا المشروع من جامعة اليرموك للمنافسة في هذه المسابقة من أصل مئة مشروع في تكنولوجيا الرعاية الصحية تم التقدم بها من كافة الجامعات الأردنية.
يذكر أن مسابقة أكاديمية حكيم هي مسابقة سنوية، تبلغ قيمة جائزتها الأولى ٢٥٠٠ دينار أردني، كما وأن مؤسسة هشام أديب حجاوي العلمية هي من قامت بتمويل هذا المشروع الفائز بالمعدات اللازمة للمشاركة في هذه المسابقة.



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