تم تصميم SoundForm Inspire بشكل مبتكر يتيح للأطفال الاستماع بأمان وبشكل مريح في أثناء التعلُّم واللعب. وقد تم تزويد سماعة الرأس بمشغلات مقاس 40 مم لتوفير صوت Belkin المُميَّز، ويبلغ الحد الأقصى لمستوى الصوت 85 ديسيبل لحماية أذن الصغار. يمكن طي عصابة الرأس المرنة والقابلة للضبط لتوفير سهولة الحمل، وتوفر أغطية الأذن الصغيرة ملاءمة ممتازة لآذان الأطفال. يتميز وضع RockStar Mode بمنفذ خرج إضافي مقاس 3.5 مم يتيح للأطفال مشاركة المحتوى الصوتي مع الزميل في الصف أو الصديق. ويحافظ الميكروفون بذراع العالي الجودة على وضوح الصوت في أثناء التعلُّم عن بعد، مع ضوء مؤشر يوضح الوقت الذي تكون فيه سماعة الرأس في وضع كتم الصوت. وتتوفر باللونين الأسود والأرجواني.

ميزات المنتج:



صوت Belkin المُميَّز بفضل المشغلات مقاس 40 مم لتوفير صوت نقي وواضح، مضبوط للأطفال على وجه الخصوص

عمر بطارية يبلغ 35 ساعة لإطالة وقت التشغيل

محدد مستوى الصوت على 85 ديسيبل لحماية حاسة السمع

منفذ دخل مقاس 3.5 مم للاتصال بأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وأنظمة المعلومات والترفيه والهواتف والأجهزة الأخرى

يتيح وضع RockStar Mode بمشاركة الصوت من خلال منفذ خرج إضافي مقاس 3.5 مم

ميكروفون بذراع قابل للطي عالي الجودة لسماع أصوات المكالمات والألعاب

زر كتم الصوت ومؤشر LED كتم الصوت لمراقبة نشاط الأطفال بسهولة

تتصل Bluetooth 5.2 بسهولة بالأجهزة في نطاق 30 قدمًا لتوفير الاتصال اللاسلكي

منفذ USB-C لتوفير الشحن السريع ودخل الصوت السلكي

تصميم قابل للطي وللتمديد ومريح للارتداء فوق الأذن يوفر الراحة والملاءمة

غلاف المنتج مصنوع من مواد بلاستيكية مُعاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 23% عبوة خالية تمامًا من البلاستيك

تتضمن مجموعة Belkin للأطفال SoundForm Inspire Over-Ear Headset ، وSoundForm Nano Wireless Earbuds وSoundForm Mini On-Ear Headphones الجديدة.

تتوفر SoundForm Inspire للطلب الآن مقابل 39.99 دولارًا أمريكيًا على Belkinوقريبًا على Amazonوبعض متاجر التجزئة الكبرى في كل أنحاء العالم.

تتوفر مجموعة الوسائط للتنزيل من HERE .

نبذة عن Belkin

Belkin هي شركة رائدة في سوق الملحقات، حيث تقدم حلول الطاقة والحماية والإنتاجية والاتصال والصوت والأمان والتشغيل المنزلي الآلي لمجموعة كبيرة من الإلكترونيات الاستهلاكية وبيئات المؤسسات على مدار الأربعين عامًا الماضية. تُقدِّم Belkin، التي تم تصميمها في جنوب كاليفورنيا وتبيع في أكثر من 100 دولة حول العالم، المنتجات التي تُمكِّن الأشخاص من الاستمتاع بمختلف نواحي الحياة في كل يوم سواء في المنزل أو في العمل أو في مغامرة جديدة. في عام 2018، تم دمج شركة Belkin International مع Foxconn Interconnect Technology لتعزيز نفوذها العالمي مع الحفاظ على تركيزها الراسخ على البحث والتطوير والمجتمع والتعليم والاستدامة. وستظل Belkin تستلهم أعظم الأفكار من الأشخاص والكوكب الذي نحيا عليه إلى الأبد.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

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