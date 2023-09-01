شركة Belkin تطلق سماعة رأس الأطفال المريحة وذات الصوت العالي الجودة Soundform Inspire بمقاس مناسب للأطفال
التاريخ
9/1/2023 4:20:55 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Belkin ، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية منذ أكثر من 40 عامًا، اليوم عن SoundForm Inspire Over-Ear Headset for Kids ، سماعة الرأس المتميزة التي يتم ارتداؤها فوق الأذن المزوّدة بميكروفون مدمج بذراع ويصل عمر بطاريتها إلى 35 ساعة، وقد تم تصميمها للأطفال على وجه الخصوص.
تم تصميم SoundForm Inspire بشكل مبتكر يتيح للأطفال الاستماع بأمان وبشكل مريح في أثناء التعلُّم واللعب. وقد تم تزويد سماعة الرأس بمشغلات مقاس 40 مم لتوفير صوت Belkin المُميَّز، ويبلغ الحد الأقصى لمستوى الصوت 85 ديسيبل لحماية أذن الصغار. يمكن طي عصابة الرأس المرنة والقابلة للضبط لتوفير سهولة الحمل، وتوفر أغطية الأذن الصغيرة ملاءمة ممتازة لآذان الأطفال. يتميز وضع RockStar Mode بمنفذ خرج إضافي مقاس 3.5 مم يتيح للأطفال مشاركة المحتوى الصوتي مع الزميل في الصف أو الصديق. ويحافظ الميكروفون بذراع العالي الجودة على وضوح الصوت في أثناء التعلُّم عن بعد، مع ضوء مؤشر يوضح الوقت الذي تكون فيه سماعة الرأس في وضع كتم الصوت. وتتوفر باللونين الأسود والأرجواني.
ميزات المنتج:
صوت Belkin المُميَّز بفضل المشغلات مقاس 40 مم لتوفير صوت نقي وواضح، مضبوط للأطفال على وجه الخصوص
عمر بطارية يبلغ 35 ساعة لإطالة وقت التشغيل
محدد مستوى الصوت على 85 ديسيبل لحماية حاسة السمع
منفذ دخل مقاس 3.5 مم للاتصال بأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وأنظمة المعلومات والترفيه والهواتف والأجهزة الأخرى
يتيح وضع RockStar Mode بمشاركة الصوت من خلال منفذ خرج إضافي مقاس 3.5 مم
ميكروفون بذراع قابل للطي عالي الجودة لسماع أصوات المكالمات والألعاب
زر كتم الصوت ومؤشر LED كتم الصوت لمراقبة نشاط الأطفال بسهولة
تتصل Bluetooth 5.2 بسهولة بالأجهزة في نطاق 30 قدمًا لتوفير الاتصال اللاسلكي
منفذ USB-C لتوفير الشحن السريع ودخل الصوت السلكي
تصميم قابل للطي وللتمديد ومريح للارتداء فوق الأذن يوفر الراحة والملاءمة
غلاف المنتج مصنوع من مواد بلاستيكية مُعاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 23%
عبوة خالية تمامًا من البلاستيك
تتضمن مجموعة Belkin للأطفال SoundForm Inspire Over-Ear Headset ، وSoundForm Nano Wireless Earbuds وSoundForm Mini On-Ear Headphones الجديدة.
تتوفر SoundForm Inspire للطلب الآن مقابل 39.99 دولارًا أمريكيًا على Belkinوقريبًا على Amazonوبعض متاجر التجزئة الكبرى في كل أنحاء العالم.
تتوفر مجموعة الوسائط للتنزيل من HERE .
نبذة عن Belkin
Belkin هي شركة رائدة في سوق الملحقات، حيث تقدم حلول الطاقة والحماية والإنتاجية والاتصال والصوت والأمان والتشغيل المنزلي الآلي لمجموعة كبيرة من الإلكترونيات الاستهلاكية وبيئات المؤسسات على مدار الأربعين عامًا الماضية. تُقدِّم Belkin، التي تم تصميمها في جنوب كاليفورنيا وتبيع في أكثر من 100 دولة حول العالم، المنتجات التي تُمكِّن الأشخاص من الاستمتاع بمختلف نواحي الحياة في كل يوم سواء في المنزل أو في العمل أو في مغامرة جديدة. في عام 2018، تم دمج شركة Belkin International مع Foxconn Interconnect Technology لتعزيز نفوذها العالمي مع الحفاظ على تركيزها الراسخ على البحث والتطوير والمجتمع والتعليم والاستدامة. وستظل Belkin تستلهم أعظم الأفكار من الأشخاص والكوكب الذي نحيا عليه إلى الأبد.
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