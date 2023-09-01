(MENAFN- AETOSWire) ( BUSINESS WIR -- (أعلنت اليوم شركة Belki ، وهي علامة تجارية رائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية منذ 40 عامًا، عن 8 منتجات جديدة عبر فئات الطاقة والصوت والاتصال، ما يؤكد على ابتكار Belkin وجودتها والتزامها ببناء منتجات أكثر مسؤولية. يمكن العثور على Belkin International في طابق عرض IFA، قاعة المعروضات رقم 3.2، كشك رقم 119.
الشحن اللاسلكي
لوحة الشحن اللاسلكي BoostCharge Pro Universal سهلة المحاذاة 15 واط
توفر شحنًا سريعًا وسلسًا للأجهزة المدعومة من Qi بقدرة تصل إلى 15 واط. يوفر سطح الشحن الكبير محاذاة سهلة، كما أن مادة قبضته غير القابلة للانزلاق تحافظ عليه في مكانه إذا دُفع أو اهتز من مكالمة واردة. إنه مصمم بنظامين منفصلين للحماية الحرارية للتحكم في درجات الحرارة ومنع ارتفاع درجة حرارة الشاحن والأجهزة المتصلة.
لوحة الشحن اللاسلكي BoostCharge Pro 3 في 1 المدعومة من Qi2
بالاستفادة من معيار Qi2 الجديد، يوفر هذا الشاحن اللاسلكي 3 في 1 1 محاذاة مثالية وشحنًا أسرع للأجهزة التي تدعم Qi2 بسرعة 15 واط، وشحن Qi بسرعة 5 واط لسماعات أذن Belkin SoundForm أو غيرها من الأجهزة التي تدعم Qi. يسمح منفذ USB-C بتوصيل الدونجل للشحن السريع لطرازات Apple Watch الأحدث. هذه اللوحة متوافقة مع MagSafe ورقيقة وصغيرة الحجم، ما يسمح للمستخدمين بحملها معهم بسهولة.
لوحة BoostCharge Qi2 اللاسلكية القابلة للتحويل إلى حامل
تعد اللوحة/الحامل القابل للتحويل والذي يدعم Qi2 الحل الأمثل للشحن السريع في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. يسمح التصميم القابل للتحويل المتوافق مع MagSafe للمستخدمين بالتبديل بين وضعي اللوحة والوقوف، ما يجعله مثاليًا لتطبيق FaceTime، أو استقبال المكالمات أو بث الفيديو أثناء الشحن. إنه متعدد الاستخدامات وموثوق به وصغير الحجم وسهل الطي، ما يجعله الرفيق المثالي للسفر دون قلق.
USB-C
شاحن حائط BoostCharge PRO المصنوع من نترات الغاليوم ذو قدرة 140 واط و4 منافذ
اشحن MacBook Pro بأقصى سرعة أو اشحن هاتف iPhone وiPad بسرعة أثناء شحن جهازين إضافيين في نفس الوقت باستخدام الشاحن المصنوع من نترات الغاليوم ذي الأربعة منافذ بقدرة 140 واط. يوفر الشاحن المصنوع من نترات الغاليوم القوي هذا سهولة الوصول إلى 3 منافذ USB-C ومنفذ USB-A. وهو يدعم مجموعة واسعة من أجهزة USB-C مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
شاحن الحائط الهجين BoostCharge 25واط + باور بانك 5000 مللي أمبير
أحدث حل للطاقة المحمولة من Belkin هو باور بانك بالإضافة إلى شاحن حائط PD. يأتي هذا الشاحن المحمول مع أوضاع شحن مزدوجة، ما يسمح للمستخدمين بالشحن مباشرة من مقبس الحائط أو البطارية المدمجة.
يتميز هذا الشاحن السريع متعدد الوظائف بتقنية PD3.1 PPS المدمجة ويوفر شحنًا آمنًا عالي السرعة لجميع الأجهزة التي تدعم PD تقريبًا.
الاتصال
قم بتوصيل Thunderbolt 4 Hub 5 في 1
يتميز Thunderbolt 4 Core Hub 5 في 1 بأنه محمول ومنخفض المستوى ويتميز بمواصفات كاملة لتوسيع الإنتاجية عبر أجهزة متعددة من خلال اتصال Thunderbolt واحد. قم بتوصيل شاشات متعددة، وشحن الأجهزة بأمان مع الشحن الذكي، ونقل الملفات بشكل أسرع من أي وقت مضى، وسلسلة متوالية تصل إلى 6 أجهزة لزيادة الإنتاجية. كل ذلك مدعوم من Thunderbolt 4. يتميز Thunderbolt 4، بأن به 4 منافذ ومنفذ USB-A، وسرعات نقل بيانات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية، ودعم الشاشة المزدوجة، وتوصيل الطاقة حتى 96 واط.
الصوت
سماعة رأس الأطفال SoundForm Inspire
تم تصميم SoundForm Inspire بشكل إبداعي للأطفال للاستماع بالأمان والراحة أثناء التعلم واللعب. تم تصميم سماعة الرأس بمشغلات 40 مم لتوفير صوت Belkin Signature بمستوى صوت يصل إلى 85 ديسيبل لحماية الأذنين الصغيرتين. يمكن طي طوق الرأس الناعم والقابل للتعديل من أجل سهولة الحمل، وتوفر أكواب الأذن الأصغر مقاسًا ممتازًا. يتميز وضع RockStar بمنفذ إخراج إضافي 3.5 مم يتيح للأطفال مشاركة المحتوى الصوتي مع زميل أو صديق. يحافظ الميكروفون المثبت في ذراع عالية الجودة على الصوت واضحًا أثناء التعلم عن بعد، ويظهر مصباح المؤشر عندما تكون سماعة الرأس في وضع كتم الصوت. متوفر باللون الأسود مع لمسات باللون الأزرق ورمادي مع لمسات بلون اللافندر.
سماعة SoundForm Adapt
كونها الأداة المثلى أثناء العمل من المنزل أو المكتب، تتميز سماعة SoundForm Adapt بجودة مكالمات واضحة مع ميكروفون مثبت في ذراع وميزة إلغاء الضوضاء البيئية وصوت عالي الجودة وراحة طوال اليوم. تضمن أكواب وسادة الأذن المملوءة بالفوم وعصابة الرأس القابلة للتعديل ملاءمة ممتازة. Adapt قابلة للحمل بسهولة ويمكن طيّها لأغراض السفر والتخزين. بفضل عمر البطارية الطويل الذي يبلغ 65 ساعة، تحافظ Adapt على شحنها طوال أسبوع العمل. وتكون متوفرة باللون الأسود.
التوفر:
تتوفر لوحة الشحن اللاسلكي BoostCharge Pro Universal Easy Align بقدرة 15 واط للطلب الآن على belkinولدى تجار تجزئة مختارين في جميع أنحاء العالم.
ستتوفر لوحة الشحن اللاسلكي BoostCharge Pro 3 في 1 المدعومة من Qi2 للطلب في وقت لاحق من هذا العام على belkinولدى تجار تجزئة مختارين في جميع أنحاء العالم.
ستكون اللوحة اللاسلكية BoostCharge القابلة للتحويل إلى حامل المدعومة من Qi2 متاحة للطلب ابتداءً من الربع الأول من عام 2024 على belkinومن تجار تجزئة مختارين في جميع أنحاء العالم.
يتوفر شاحن حائط BoostCharge Pro المصنوع من نترات الغاليوم ذو قدرة 140 واط و4 منافذ - للشراء الآن على belkinولدى تجار تجزئة مختارين في جميع أنحاء العالم.
سيكون شاحن الحائط الهجين BoostCharge ذو قدرة تبلغ 25 واط + باور بانك 5000 مللي أمبير متاحًا للطلب في وقت لاحق من هذا العام على belkinوعند تجار تجزئة مختارين في جميع أنحاء العالم.
Connect Thunderbolt 4 Hub 5 في 1 متاح الآن لدى مجموعة مختارة من تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم.
سماعة SoundForm Inspire للأطفال متاحة للطلب الآن على belkinولدى متاجر تجزئة مختارة في جميع أنحاء العالم.
سماعة SoundForm Adapt متاحة للطلب الآن على belkinولدى مجموعة مختارة من تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم.
جميع المنتجات الجديدة مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك بما يتماشى مع التزام الشركة بإيجاد طرق أكثر مسؤولية لبناء المنتجات. سيتم عرضها في معرض IFA 2023.
تتوفر مجموعة الوسائط للتنزيل هنا .
نبذة عن Belkin
Belkin هي شركة رائدة في سوق الملحقات تقدم حلول الطاقة والحماية والإنتاجية والاتصال والصوت والأمن والأتمتة المنزلية لمجموعة واسعة من الإلكترونيات الاستهلاكية وبيئات المؤسسات على مدار الأربعين عامًا الماضية. تم تصميم Belkin في جنوب كاليفورنيا وبيعها في أكثر من 100 دولة حول العالم، وهي تبتكر منتجات تُمكّن الناس من الاستمتاع بالمزيد من المميزات كل يوم سواء في المنزل أو في العمل أو في مغامرة جديدة. في عام 2018، اندمجت Belkin International مع Foxconn Interconnect Technology لتعزيز نفوذها العالمي مع الحفاظ على تركيزها الثابت على البحث والتطوير والمجتمع والتعليم والاستدامة. تستوحي Belkin أفكارها طوال الوقت من الناس والكوكب الذي نعيش عليه.
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1 سيتم بيع لوحة الشحن اللاسلكية BoostCharge Pro 3 في 1 المدعومة من Qi2 في نسختين: كلوحة مستقلة؛ ومع مرفق دونجل مضمن لشحن ساعة Apple Watch. وسيكون السعر مختلفًا.
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