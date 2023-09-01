الشحن اللاسلكي

لوحة الشحن اللاسلكي BoostCharge Pro Universal سهلة المحاذاة 15 واط

توفر شحنًا سريعًا وسلسًا للأجهزة المدعومة من Qi بقدرة تصل إلى 15 واط. يوفر سطح الشحن الكبير محاذاة سهلة، كما أن مادة قبضته غير القابلة للانزلاق تحافظ عليه في مكانه إذا دُفع أو اهتز من مكالمة واردة. إنه مصمم بنظامين منفصلين للحماية الحرارية للتحكم في درجات الحرارة ومنع ارتفاع درجة حرارة الشاحن والأجهزة المتصلة.

لوحة الشحن اللاسلكي BoostCharge Pro ‏ 3 في 1 المدعومة من Qi2

بالاستفادة من معيار Qi2 الجديد، يوفر هذا الشاحن اللاسلكي 3 في 1 1 محاذاة مثالية وشحنًا أسرع للأجهزة التي تدعم Qi2 بسرعة 15 واط، وشحن Qi بسرعة 5 واط لسماعات أذن Belkin SoundForm أو غيرها من الأجهزة التي تدعم Qi. يسمح منفذ USB-C بتوصيل الدونجل للشحن السريع لطرازات Apple Watch الأحدث. هذه اللوحة متوافقة مع MagSafe ورقيقة وصغيرة الحجم، ما يسمح للمستخدمين بحملها معهم بسهولة.

لوحة BoostCharge Qi2 اللاسلكية القابلة للتحويل إلى حامل

تعد اللوحة/الحامل القابل للتحويل والذي يدعم Qi2 الحل الأمثل للشحن السريع في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. يسمح التصميم القابل للتحويل المتوافق مع MagSafe للمستخدمين بالتبديل بين وضعي اللوحة والوقوف، ما يجعله مثاليًا لتطبيق FaceTime، أو استقبال المكالمات أو بث الفيديو أثناء الشحن. إنه متعدد الاستخدامات وموثوق به وصغير الحجم وسهل الطي، ما يجعله الرفيق المثالي للسفر دون قلق.

USB-C

شاحن حائط BoostCharge PRO ‏ المصنوع من نترات الغاليوم ذو قدرة 140 واط و4 منافذ

اشحن MacBook Pro بأقصى سرعة أو اشحن هاتف iPhone وiPad بسرعة أثناء شحن جهازين إضافيين في نفس الوقت باستخدام الشاحن المصنوع من نترات الغاليوم ذي الأربعة منافذ بقدرة 140 واط. يوفر الشاحن المصنوع من نترات الغاليوم القوي هذا سهولة الوصول إلى 3 منافذ USB-C ومنفذ USB-A. وهو يدعم مجموعة واسعة من أجهزة USB-C مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

شاحن الحائط الهجين BoostCharge ‏ 25واط + باور بانك 5000 مللي أمبير

أحدث حل للطاقة المحمولة من Belkin هو باور بانك بالإضافة إلى شاحن حائط PD. يأتي هذا الشاحن المحمول مع أوضاع شحن مزدوجة، ما يسمح للمستخدمين بالشحن مباشرة من مقبس الحائط أو البطارية المدمجة.

يتميز هذا الشاحن السريع متعدد الوظائف بتقنية PD3.1 PPS المدمجة ويوفر شحنًا آمنًا عالي السرعة لجميع الأجهزة التي تدعم PD تقريبًا.

الاتصال

قم بتوصيل ‏‏‏ Thunderbolt 4 Hub ‏‏5 في 1

يتميز Thunderbolt 4 Core Hub‏ 5 في 1 بأنه محمول ومنخفض المستوى ويتميز بمواصفات كاملة لتوسيع الإنتاجية عبر أجهزة متعددة من خلال اتصال Thunderbolt واحد. قم بتوصيل شاشات متعددة، وشحن الأجهزة بأمان مع الشحن الذكي، ونقل الملفات بشكل أسرع من أي وقت مضى، وسلسلة متوالية تصل إلى 6 أجهزة لزيادة الإنتاجية. كل ذلك مدعوم من Thunderbolt 4. يتميز ‏Thunderbolt 4، بأن به 4 منافذ ومنفذ USB-A، وسرعات نقل بيانات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية، ودعم الشاشة المزدوجة، وتوصيل الطاقة حتى 96 واط.

الصوت

سماعة رأس الأطفال SoundForm Inspire

تم تصميم SoundForm Inspire بشكل إبداعي للأطفال للاستماع بالأمان والراحة أثناء التعلم واللعب. تم تصميم سماعة الرأس بمشغلات 40 مم لتوفير صوت Belkin Signature بمستوى صوت يصل إلى 85 ديسيبل لحماية الأذنين الصغيرتين. يمكن طي طوق الرأس الناعم والقابل للتعديل من أجل سهولة الحمل، وتوفر أكواب الأذن الأصغر مقاسًا ممتازًا. يتميز وضع RockStar بمنفذ إخراج إضافي 3.5 مم يتيح للأطفال مشاركة المحتوى الصوتي مع زميل أو صديق. يحافظ الميكروفون المثبت في ذراع عالية الجودة على الصوت واضحًا أثناء التعلم عن بعد، ويظهر مصباح المؤشر عندما تكون سماعة الرأس في وضع كتم الصوت. متوفر باللون الأسود مع لمسات باللون الأزرق ورمادي مع لمسات بلون اللافندر.

سماعة SoundForm Adapt

كونها الأداة المثلى أثناء العمل من المنزل أو المكتب، تتميز سماعة SoundForm Adapt بجودة مكالمات واضحة مع ميكروفون مثبت في ذراع وميزة إلغاء الضوضاء البيئية وصوت عالي الجودة وراحة طوال اليوم. تضمن أكواب وسادة الأذن المملوءة بالفوم وعصابة الرأس القابلة للتعديل ملاءمة ممتازة. Adapt قابلة للحمل بسهولة ويمكن طيّها لأغراض السفر والتخزين. بفضل عمر البطارية الطويل الذي يبلغ 65 ساعة، تحافظ Adapt على شحنها طوال أسبوع العمل. وتكون متوفرة باللون الأسود.

التوفر:



تتوفر لوحة الشحن اللاسلكي BoostCharge Pro Universal Easy Align بقدرة 15 واط للطلب الآن على belkinولدى تجار تجزئة مختارين في جميع أنحاء العالم.

ستتوفر لوحة الشحن اللاسلكي BoostCharge Pro ‏ 3 في 1 المدعومة من Qi2 للطلب في وقت لاحق من هذا العام على belkinولدى تجار تجزئة مختارين في جميع أنحاء العالم.

ستكون اللوحة اللاسلكية BoostCharge القابلة للتحويل إلى حامل المدعومة من Qi2 متاحة للطلب ابتداءً من الربع الأول من عام 2024 على belkinومن تجار تجزئة مختارين في جميع أنحاء العالم.

يتوفر شاحن حائط BoostCharge Pro المصنوع من نترات الغاليوم ذو قدرة 140 واط و4 منافذ - للشراء الآن على belkinولدى تجار تجزئة مختارين في جميع أنحاء العالم.

سيكون شاحن الحائط الهجين BoostCharge ذو قدرة تبلغ 25 واط + باور بانك 5000 مللي أمبير متاحًا للطلب في وقت لاحق من هذا العام على belkinوعند تجار تجزئة مختارين في جميع أنحاء العالم.

Connect Thunderbolt 4 Hub 5 في 1 متاح الآن لدى مجموعة مختارة من تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم.

سماعة SoundForm Inspire للأطفال متاحة للطلب الآن على belkinولدى متاجر تجزئة مختارة في جميع أنحاء العالم. سماعة SoundForm Adapt متاحة للطلب الآن على belkinولدى مجموعة مختارة من تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم.

جميع المنتجات الجديدة مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك بما يتماشى مع التزام الشركة بإيجاد طرق أكثر مسؤولية لبناء المنتجات. سيتم عرضها في معرض IFA 2023.

تتوفر مجموعة الوسائط للتنزيل هنا .

نبذة عن Belkin

Belkin هي شركة رائدة في سوق الملحقات تقدم حلول الطاقة والحماية والإنتاجية والاتصال والصوت والأمن والأتمتة المنزلية لمجموعة واسعة من الإلكترونيات الاستهلاكية وبيئات المؤسسات على مدار الأربعين عامًا الماضية. تم تصميم Belkin في جنوب كاليفورنيا وبيعها في أكثر من 100 دولة حول العالم، وهي تبتكر منتجات تُمكّن الناس من الاستمتاع بالمزيد من المميزات كل يوم سواء في المنزل أو في العمل أو في مغامرة جديدة. في عام 2018، اندمجت Belkin International مع Foxconn Interconnect Technology لتعزيز نفوذها العالمي مع الحفاظ على تركيزها الثابت على البحث والتطوير والمجتمع والتعليم والاستدامة. تستوحي Belkin أفكارها طوال الوقت من الناس والكوكب الذي نعيش عليه.

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1 سيتم بيع لوحة الشحن اللاسلكية BoostCharge Pro‏ 3 في 1 المدعومة من Qi2 في نسختين: كلوحة مستقلة؛ ومع مرفق دونجل مضمن لشحن ساعة Apple Watch. وسيكون السعر مختلفًا.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

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