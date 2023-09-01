وارتفع مؤشر الدولار ليتجه نحو إنهاء شهر أغسطس بمكاسب عند أعلى مستوى إغلاق منذ شهر مايو، بعد ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بنسبة 0.2% على أساس شهري، كما زاد المؤشر الذي يستبعد الطاقة والغذاء بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وهو ما جاء موافقًا للتوقعات.

وقالت“فريدي ماك” إن متوسط معدلات الرهن العقاري لمدة 30 عامًا انخفض خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس إلى 7.18% من 7.23% الأسبوع الماضي، لتنهي سلسلة زيادات امتدت عبر خمسة أسابيع، لكنها لا تزال أعلى من متوسط 52 أسبوعًا والبالغ 6.57%.

وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.5% أو 168 نقطة إلى 34721 نقطة، ليحقق خسائر خلال ثلاثة أشهر منذ بداية العام، حيث انخفض خلال أغسطس بنسبة 2.35%.

كما انخفض مؤشر“S&P 500” بنحو 0.15% بما يعادل 7 نقاط عند 4507 نقاط، ليحقق خسائر شهرية بنسبة 1.75%، وينهي سلسة مكاسب امتدت لـ 5 أشهر.

بينما صعد مؤشر“ناسداك” بنحو 0.1% أو 15 نقطة إلى 14034 نقطة، لكنه سجل خسائر شهرية بنسبة 2.15%، لينهي سلسة مكاسب امتدت لـ 5 أشهر.

وجاءت المكاسب بدعم من ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن انخفضت عوائد السندات، حيث ارتفعت أسهم“إنفيديا” و”آبل” و”ألفا بت” بنسبة 0.2% و0.1% و0.3% تقريبًا على التوالي.

وبحسب“رويترز”، كان السهم الأكثر تداولا في مؤشر“S&P 500” هو سهم“تسلا”، حيث تم تداول أسهم بقيمة 22 مليار دولار خلال الجلسة، وارتفع سهم صانعة السيارات بنسبة 0.45%.

وبالنظر للأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” في نهاية التداولات بنسبة 0.2% إلى 458.1 نقطة، ليسجل خسارة شهرية بنسبة 2.8%، ويحقق خسائر خلال ثلاثة أشهر منذ بداية العام.

وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.45% إلى 7439 نقطة، وتراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.65% إلى 7316 نقطة، بينما ارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.35% إلى 15947 نقطة.

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