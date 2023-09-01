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الأسهم الأمريكية تسجل خسائر شهرية.. و”ناسداك” ينهي سلسلة مكاسب 5 أشهر

9/1/2023 4:19:04 AM
(MENAFN- Al-BoNews) غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في آخر جلسات شهر أغسطس، مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية أظهرت مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة، وزيادة الضغوط التضخمية، رغم استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار ليتجه نحو إنهاء شهر أغسطس بمكاسب عند أعلى مستوى إغلاق منذ شهر مايو، بعد ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بنسبة 0.2% على أساس شهري، كما زاد المؤشر الذي يستبعد الطاقة والغذاء بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وهو ما جاء موافقًا للتوقعات.

وقالت“فريدي ماك” إن متوسط معدلات الرهن العقاري لمدة 30 عامًا انخفض خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس إلى 7.18% من 7.23% الأسبوع الماضي، لتنهي سلسلة زيادات امتدت عبر خمسة أسابيع، لكنها لا تزال أعلى من متوسط 52 أسبوعًا والبالغ 6.57%.

وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.5% أو 168 نقطة إلى 34721 نقطة، ليحقق خسائر خلال ثلاثة أشهر منذ بداية العام، حيث انخفض خلال أغسطس بنسبة 2.35%.

كما انخفض مؤشر“S&P 500” بنحو 0.15% بما يعادل 7 نقاط عند 4507 نقاط، ليحقق خسائر شهرية بنسبة 1.75%، وينهي سلسة مكاسب امتدت لـ 5 أشهر.

بينما صعد مؤشر“ناسداك” بنحو 0.1% أو 15 نقطة إلى 14034 نقطة، لكنه سجل خسائر شهرية بنسبة 2.15%، لينهي سلسة مكاسب امتدت لـ 5 أشهر.

وجاءت المكاسب بدعم من ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن انخفضت عوائد السندات، حيث ارتفعت أسهم“إنفيديا” و”آبل” و”ألفا بت” بنسبة 0.2% و0.1% و0.3% تقريبًا على التوالي.

وبحسب“رويترز”، كان السهم الأكثر تداولا في مؤشر“S&P 500” هو سهم“تسلا”، حيث تم تداول أسهم بقيمة 22 مليار دولار خلال الجلسة، وارتفع سهم صانعة السيارات بنسبة 0.45%.

وبالنظر للأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” في نهاية التداولات بنسبة 0.2% إلى 458.1 نقطة، ليسجل خسارة شهرية بنسبة 2.8%، ويحقق خسائر خلال ثلاثة أشهر منذ بداية العام.

وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.45% إلى 7439 نقطة، وتراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.65% إلى 7316 نقطة، بينما ارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.35% إلى 15947 نقطة.

أرقام

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