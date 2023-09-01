الأسهم الأمريكية تسجل خسائر شهرية.. و”ناسداك” ينهي سلسلة مكاسب 5 أشهر
التاريخ
9/1/2023 4:19:04 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في آخر جلسات شهر أغسطس، مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية أظهرت مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة، وزيادة الضغوط التضخمية، رغم استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.
وارتفع مؤشر الدولار ليتجه نحو إنهاء شهر أغسطس بمكاسب عند أعلى مستوى إغلاق منذ شهر مايو، بعد ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بنسبة 0.2% على أساس شهري، كما زاد المؤشر الذي يستبعد الطاقة والغذاء بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وهو ما جاء موافقًا للتوقعات.
وقالت“فريدي ماك” إن متوسط معدلات الرهن العقاري لمدة 30 عامًا انخفض خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس إلى 7.18% من 7.23% الأسبوع الماضي، لتنهي سلسلة زيادات امتدت عبر خمسة أسابيع، لكنها لا تزال أعلى من متوسط 52 أسبوعًا والبالغ 6.57%.
وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.5% أو 168 نقطة إلى 34721 نقطة، ليحقق خسائر خلال ثلاثة أشهر منذ بداية العام، حيث انخفض خلال أغسطس بنسبة 2.35%.
كما انخفض مؤشر“S&P 500” بنحو 0.15% بما يعادل 7 نقاط عند 4507 نقاط، ليحقق خسائر شهرية بنسبة 1.75%، وينهي سلسة مكاسب امتدت لـ 5 أشهر.
بينما صعد مؤشر“ناسداك” بنحو 0.1% أو 15 نقطة إلى 14034 نقطة، لكنه سجل خسائر شهرية بنسبة 2.15%، لينهي سلسة مكاسب امتدت لـ 5 أشهر.
وجاءت المكاسب بدعم من ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن انخفضت عوائد السندات، حيث ارتفعت أسهم“إنفيديا” و”آبل” و”ألفا بت” بنسبة 0.2% و0.1% و0.3% تقريبًا على التوالي.
وبحسب“رويترز”، كان السهم الأكثر تداولا في مؤشر“S&P 500” هو سهم“تسلا”، حيث تم تداول أسهم بقيمة 22 مليار دولار خلال الجلسة، وارتفع سهم صانعة السيارات بنسبة 0.45%.
وبالنظر للأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” في نهاية التداولات بنسبة 0.2% إلى 458.1 نقطة، ليسجل خسارة شهرية بنسبة 2.8%، ويحقق خسائر خلال ثلاثة أشهر منذ بداية العام.
وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.45% إلى 7439 نقطة، وتراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.65% إلى 7316 نقطة، بينما ارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.35% إلى 15947 نقطة.
أرقام
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