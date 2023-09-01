بعد طرح نسخة محدثة..“تسلا” تخفض أسعار موديلات بالصين

وذكرت صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية على موقعها الرسمي أنه تم خفض سعر الإصدار الأساسي من السيارة السيدان“موديل إس” في الصين بنسبة 14% إلى 698.9 ألف يوان (96.2 ألف دولار).

وكذلك بالنسبة للسيارة الرياضية متعددة الأغراض“موديل إكس” إذ تم خفض سعر الإصدار الأساسي منها بحوالي 18% عند 738 ألف يوان، في حين تم خفض سعر الإصدارات الأعلى“موديل إكس بليد” و”موديل إس بليد” بمعدل 20.8% و19.4% على الترتيب.

وجاء ذلك القرار بعدما طرحت“تسلا” نسخة محدثة معاد تصميمها من“موديل 3” بمدى قيادة أطول بالشحنة الواحدة في الصين وأسواق التصدير الأخرى لمصنعها في شنغهاي بما في ذلك أوروبا، لكن لم تعلن الشركة موعد إطلاق الطراز الجديد في الولايات المتحدة.

وفي الصين يعد سعر الإصدار الجديد -الذي يضم ميزات جديدة تشمل شاشة لركاب المقاعد الخلفية- أعلى بحوالي 12% عن الطراز السابق.

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