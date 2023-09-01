بعد طرح نسخة محدثة..“تسلا” تخفض أسعار موديلات بالصين

بعد طرح نسخة محدثة..“تسلا” تخفض أسعار موديلات بالصين
التاريخ
9/1/2023 4:19:03 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
خفضت“تسلا” أسعار سياراتها الفخمة“موديل إس” و”موديل إكس” في الصين بعد ساعات فقط من الكشف عن نسخة محدثة من السيارة السيدان“موديل3”.
وذكرت صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية على موقعها الرسمي أنه تم خفض سعر الإصدار الأساسي من السيارة السيدان“موديل إس” في الصين بنسبة 14% إلى 698.9 ألف يوان (96.2 ألف دولار).
وكذلك بالنسبة للسيارة الرياضية متعددة الأغراض“موديل إكس” إذ تم خفض سعر الإصدار الأساسي منها بحوالي 18% عند 738 ألف يوان، في حين تم خفض سعر الإصدارات الأعلى“موديل إكس بليد” و”موديل إس بليد” بمعدل 20.8% و19.4% على الترتيب.
وجاء ذلك القرار بعدما طرحت“تسلا” نسخة محدثة معاد تصميمها من“موديل 3” بمدى قيادة أطول بالشحنة الواحدة في الصين وأسواق التصدير الأخرى لمصنعها في شنغهاي بما في ذلك أوروبا، لكن لم تعلن الشركة موعد إطلاق الطراز الجديد في الولايات المتحدة.
وفي الصين يعد سعر الإصدار الجديد -الذي يضم ميزات جديدة تشمل شاشة لركاب المقاعد الخلفية- أعلى بحوالي 12% عن الطراز السابق.
أرقام
MENAFN01092023000202011048ID1106995113
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.