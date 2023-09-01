ففي الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، تأتي النسخة المحدثة من موديل 3 في الفئة الأرخص بسعر يزيد 12 بالمئة عن الطراز السابق ذي الدفع الخلفي للعجلات، وهو ما يخالف الاتجاه نحو تخفيض الأسعار الذي أشعل حرب أسعار بين تسلا ومنافسيها الصينيين في صناعة السيارات الكهربائية.

النسخة المحدثة من موديل 3 هي أول سيارة جديدة أو محدثة لتسلا منذ أن أطلقت سيارتها الأكثر مبيعا عالميا موديل واي في 2020. وتعتزم تسلا بدء إنتاج شاحنتها الصغيرة سايبرترك في وقت لاحق من العام الجاري.

وطرح موديل 3 في الصين وأسواق تصدر إليها تسلا من مركزها للتصنيع هناك يشي بأن مصنعها في شنغهاي سيكون أول من يصنع هذا الطراز.

وتصنّع تسلا أيضا موديل 3 في مصنعها بفريمونت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويشير الموقع الإلكتروني للشركة إلى أن الطراز الجديد من موديل 3 سيقدم مدى قيادة أطول للشحنة الواحدة للسيارات التي تطرح في الصين.

ويبلغ المدى للنسخة القياسية 606 كيلومترات للشحنة الواحدة بناء على معايير الاختبار الصينية. ويزيد هذا تسعة بالمئة تقريبا عن الطراز الأساسي الذي تطرح نسخته الأحدث في الصين.

وقالت تسلا إنها بدأت في تلقي الطلبيات وستبدأ التسليم في الصين في الربع الرابع من العام. وفي أستراليا، تم تحديد موعد التسليم في يناير كانون الثاني.

وأفاد الموقع الإلكتروني للشركة اليوم بأن سعر النسخة الجديدة من موديل 3 في الصين يبدأ من 259900 يوان (35807.78 دولار).

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