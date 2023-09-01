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نمو نشاط المصانع في الصين خلال أغسطس

9/1/2023 4:19:03 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أظهر مسح خاص نمو نشاط المصانع في الصين خلال أغسطس، بعد البيانات الرسمية التي أشارت لانكماش النشاط، ما يقدم صورة مختلطة عن وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبلغت قراءة مؤشر”كايشين/إس أند بي جلوبال” لمديري المشتريات الصناعي 51 نقطة في أغسطس مرتفعة من 49.2 نقطة المسجلة في يوليو، وهو ما يعني نمو النشاط، في حين كان متوقعًا وصولها إلى 49.3 نقطة.

وتتناقض تلك البيانات مع القراءة الرسمية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي التي أعلنها أمس وبلغت 49.7 نقطة، ما يشير إلى انكماش النشاط للشهر الخامس على التوالي.

وأظهر المسح الخاص أن نشاط المصانع عاد للنمو بشكل مفاجئ على غير المتوقع في أغسطس مع تحسن المعروض والطلب المحلي والتوظيف.

أرقام

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