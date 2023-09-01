نمو نشاط المصانع في الصين خلال أغسطس

نمو نشاط المصانع في الصين خلال أغسطس
التاريخ
9/1/2023 4:19:03 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أظهر مسح خاص نمو نشاط المصانع في الصين خلال أغسطس، بعد البيانات الرسمية التي أشارت لانكماش النشاط، ما يقدم صورة مختلطة عن وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبلغت قراءة مؤشر”كايشين/إس أند بي جلوبال” لمديري المشتريات الصناعي 51 نقطة في أغسطس مرتفعة من 49.2 نقطة المسجلة في يوليو، وهو ما يعني نمو النشاط، في حين كان متوقعًا وصولها إلى 49.3 نقطة.
وتتناقض تلك البيانات مع القراءة الرسمية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي التي أعلنها أمس وبلغت 49.7 نقطة، ما يشير إلى انكماش النشاط للشهر الخامس على التوالي.
وأظهر المسح الخاص أن نشاط المصانع عاد للنمو بشكل مفاجئ على غير المتوقع في أغسطس مع تحسن المعروض والطلب المحلي والتوظيف.
أرقام
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