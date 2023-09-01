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أسعار النفط تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قوية

9/1/2023 4:19:03 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل أبريل، وذلك بعدما أشارت روسيا إلى أنها قد تمدد تخفيضات الصادرات.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك” أن موسكو اتفقت مع“أوبك+” على المزيد من خفض الصادرات، على أن تعلن تفاصيل الاتفاق الأسبوع المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الأكثر نشاطًا تسليم نوفمبر بنسبة 0.23% أو 20 سنتًا إلى 87.03 دولار للبرميل.

وكذلك ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 0.18% أو 15 سنتًا عن 83.78 دولار للبرميل، لكنها تعد مرتفعة هذا الأسبوع بحوالي 5%.

وصعدت أسعار النفط هذا الأسبوع ما جعل الخام الأمريكي يسجل ثالث مكاسب شهرية على التوالي وهي السلسلة الأطول منذ منتصف 2022.

أرقام

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