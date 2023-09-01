أسعار النفط تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قوية

أسعار النفط تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قوية
التاريخ
9/1/2023 4:19:03 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل أبريل، وذلك بعدما أشارت روسيا إلى أنها قد تمدد تخفيضات الصادرات.
وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك” أن موسكو اتفقت مع“أوبك+” على المزيد من خفض الصادرات، على أن تعلن تفاصيل الاتفاق الأسبوع المقبل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الأكثر نشاطًا تسليم نوفمبر بنسبة 0.23% أو 20 سنتًا إلى 87.03 دولار للبرميل.
وكذلك ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 0.18% أو 15 سنتًا عن 83.78 دولار للبرميل، لكنها تعد مرتفعة هذا الأسبوع بحوالي 5%.
وصعدت أسعار النفط هذا الأسبوع ما جعل الخام الأمريكي يسجل ثالث مكاسب شهرية على التوالي وهي السلسلة الأطول منذ منتصف 2022.
أرقام
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