أسعار النفط تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قوية

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك” أن موسكو اتفقت مع“أوبك+” على المزيد من خفض الصادرات، على أن تعلن تفاصيل الاتفاق الأسبوع المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الأكثر نشاطًا تسليم نوفمبر بنسبة 0.23% أو 20 سنتًا إلى 87.03 دولار للبرميل.

وكذلك ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 0.18% أو 15 سنتًا عن 83.78 دولار للبرميل، لكنها تعد مرتفعة هذا الأسبوع بحوالي 5%.

وصعدت أسعار النفط هذا الأسبوع ما جعل الخام الأمريكي يسجل ثالث مكاسب شهرية على التوالي وهي السلسلة الأطول منذ منتصف 2022.

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