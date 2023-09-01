مهرجان للأدب الفلسطيني في فيلادلفيا الأميركية

وقال بيان صدر عن إدارة المهرجان، إن الأدب والتراث والثقافة الفلسطينية جديرة بالاهتمام وتعريف الثقافات الأخرى عليها وبخاصة الجاليات المتنوعة التي تعيش في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف البيان، أن المهرجان يشمل معارض الفن والتصوير الفوتوغرافي وحلقات نقاش وورش عمل وموسيقى، وبرامج للأطفال والأسرة، والاكل الفلسطيني التراثي، وعروض مسرحية والدبكة و قصص شفهية.