Saturday, 02 September 2023 03:10 GMT

مهرجان للأدب الفلسطيني في فيلادلفيا الأميركية

9/1/2023 4:16:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-أعلن في جامعة بنسلفانيا في مدينة فيلادلفيا الأميركية عن إطلاق مهرجان أدبي فلسطيني يحمل عنوان "فلسطين تكتب" والمقرر عقده في الفترة من 22 إلى 24 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقال بيان صدر عن إدارة المهرجان، إن الأدب والتراث والثقافة الفلسطينية جديرة بالاهتمام وتعريف الثقافات الأخرى عليها وبخاصة الجاليات المتنوعة التي تعيش في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف البيان، أن المهرجان يشمل معارض الفن والتصوير الفوتوغرافي وحلقات نقاش وورش عمل وموسيقى، وبرامج للأطفال والأسرة، والاكل الفلسطيني التراثي، وعروض مسرحية والدبكة و قصص شفهية.

MENAFN01092023000205011050ID1106995109

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث