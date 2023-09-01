مهرجان للأدب الفلسطيني في فيلادلفيا الأميركية

مهرجان للأدب الفلسطيني في فيلادلفيا الأميركية
التاريخ
9/1/2023 4:16:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-أعلن في جامعة بنسلفانيا في مدينة فيلادلفيا الأميركية عن إطلاق مهرجان أدبي فلسطيني يحمل عنوان "فلسطين تكتب" والمقرر عقده في الفترة من 22 إلى 24 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وقال بيان صدر عن إدارة المهرجان، إن الأدب والتراث والثقافة الفلسطينية جديرة بالاهتمام وتعريف الثقافات الأخرى عليها وبخاصة الجاليات المتنوعة التي تعيش في الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف البيان، أن المهرجان يشمل معارض الفن والتصوير الفوتوغرافي وحلقات نقاش وورش عمل وموسيقى، وبرامج للأطفال والأسرة، والاكل الفلسطيني التراثي، وعروض مسرحية والدبكة و قصص شفهية.
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