مقتل شخص في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا بالداخل المحتل

مقتل شخص في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا بالداخل المحتل
التاريخ
9/1/2023 4:16:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قُتل الشاب أحمد عفيف مرعي وأصيب اثنين آخرين، فجر اليوم الجمعة، في جريمة إطلاق نار في بلدة الفريديس بالداخل المحتل.
وأفادت مصادر محلية، بأن شابان
في العشرينيات من عمرهم، أصيبا بجروح وصفت بالمتوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة الفريديس بالداخل المحتل.
وأوضحت المصادر، أن الشبان تواجدوا أمام محل تجاري في البلدة، وعند تعرضهم لإطلاق نار حاول أحد المصابيْن الفرار من المكان، وفي أعقاب ذلك جرى ملاحقته في السهل على بعد 200 متر من وقوع الجريمة، وهناك تعرض لإطلاق نار وأصيب بجراح.
وبدورها قالت "نجمة داود الحمراء": "تم تقديم عمليات الإنعاش لأحد المصابين (25 عاما)، فيما قدم العلاجات الأولية للمصابين الآخرين (28 و24 عاما) اللذين وصفت حالتهما بالمتوسطة".
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