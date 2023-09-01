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مقتل شخص في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا بالداخل المحتل

9/1/2023 4:16:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قُتل الشاب أحمد عفيف مرعي وأصيب اثنين آخرين، فجر اليوم الجمعة، في جريمة إطلاق نار في بلدة الفريديس بالداخل المحتل.


وأفادت مصادر محلية، بأن شابان
في العشرينيات من عمرهم، أصيبا بجروح وصفت بالمتوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة الفريديس بالداخل المحتل.

وأوضحت المصادر، أن الشبان تواجدوا أمام محل تجاري في البلدة، وعند تعرضهم لإطلاق نار حاول أحد المصابيْن الفرار من المكان، وفي أعقاب ذلك جرى ملاحقته في السهل على بعد 200 متر من وقوع الجريمة، وهناك تعرض لإطلاق نار وأصيب بجراح.

وبدورها قالت "نجمة داود الحمراء": "تم تقديم عمليات الإنعاش لأحد المصابين (25 عاما)، فيما قدم العلاجات الأولية للمصابين الآخرين (28 و24 عاما) اللذين وصفت حالتهما بالمتوسطة".

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