الاحتلال يستولي على جرافة في بديا غرب سلفيت
التاريخ
9/1/2023 4:16:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
سلفيت/PNN-استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على جرافة خلال عملها في بلدة بديا، غرب سلفيت.
وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال استولت على جرافة تعود لمواطن، أثناء عملها
بأرض في منطقة "السنديانة" جنوب البلدة، بحجة العمل في مناطق "ج".
وكانت قوات الاحتلال قد استولت صباح اليوم على جرافة في بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.
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