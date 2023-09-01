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الاحتلال يستولي على جرافة في بديا غرب سلفيت

9/1/2023 4:16:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN-استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على جرافة خلال عملها في بلدة بديا، غرب سلفيت.


وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال استولت على جرافة تعود لمواطن، أثناء عملها
بأرض في منطقة "السنديانة" جنوب البلدة، بحجة العمل في مناطق "ج".


وكانت قوات الاحتلال قد استولت صباح اليوم على جرافة في بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.

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