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وزير المالية الياباني: قيمة العملات يجب أن تحددها الأسواق - جريدة البورصة

9/1/2023 4:01:43 AM
(MENAFN- Al-BoNews) > قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم الجمعة إن قيمة العملات يجب أن تحددها الأسواق رغم أن التحركات المفاجئة غير مرغوب فيها لكنه لم يقدم أي مؤشرات على تدخل محتمل من الحكومة في السوق دعما للين الذي يشهد تراجعا مما زاد فاتورة الواردات.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء“يجب أن تعكس العملات العوامل الاقتصادية الأساسية... نراقب تحركات العملة عن كثب”.

ولم يحد الوزير عن النهج الرسمي بشأن سوق العملات.

وفي أواخر الشهر الماضي، وصل الدولار إلى 147.375 ين وهو أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني. وسجل في أحدث تداولات اليوم الجمعة 145.50.

ويتراجع الين في الآونة الأخيرة مع زيادة المستثمرين لرهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) قد يواصل رفع أسعار الفائدة أو يبقي عليها مرتفعة لفترة أطول في محاولة لكبح التضخم بينما يواصل بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بالغة التيسير.

وقال الوزير“لم يطرأ تغيير على وجهة نظري بشأن العملات عما قلته سابقا” في إشارة لتصريحات أدلى بها في منتصف أغسطس آب.

ووقتها قال سوزوكي إن السلطات لا تستهدف مستويات معينة مطلقة للعملة فيما يتعلق بالتدخل في السوق وهي تصريحات أدلى بها في وقت تخطى فيه الدولار مستوى 145 ينا.

وتسبب ضعف الين في زيادة تكلفة الواردات من الوقود والأغذية مما أثر سلبا على القوة الشرائية ودفع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للمسارعة بتطبيق إجراءات لدعم أسعار التجزئة للبنزين للتخفيف من وطأة ارتفاع فواتير المرافق.

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