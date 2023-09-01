“المركزي الصيني” يعتزم خفض الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي للمرة الأولى هذا العام - جريدة البورصة
التاريخ
9/1/2023 4:01:43 AM
(MENAFN- Al-BoNews) >
أعلن بنك الشعب الصيني الجمعة أنه يعتزم خفض حجم النقد الأجنبي الواجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ به كاحتياطي للمرة الأولى هذا العام، بهدف إبطاء وتيرة تراجع اليوان.
وأوضح البنك في بيان عبر الإنترنت أنه سيخفض معدل الاحتياطي الإلزامي بالنقد الأجنبي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 4% بدلاً من 6% اعتبارًا من الخامس عشر من سبتمبر.
من شأن تلك الخطوة تحرير ما قيمته 16.4 مليار دولار من النقد الأجنبي، إذ بلغت ودائع العملات الأجنبية 821.8 مليار دولار في نهاية يوليو.
وخلال أغسطس، تراجع اليوان إلى أدنى مستوياته منذ عام 2007 مقابل الدولار، بعدما فشل خفض الصين المفاجئ للفائدة في تعزيز معنويات المستثمرين التي تضررت بسبب ضعف النشاط الاقتصادي المستمر.
وتعد تلك الخطوة هي أحدث الجهود التي تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الذي يواجه أزمة في قطاع العقارات وتراجع الطلب العالمي وارتفاع معدلات البطالة.
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