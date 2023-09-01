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“المركزي الصيني” يعتزم خفض الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي للمرة الأولى هذا العام - جريدة البورصة

9/1/2023 4:01:43 AM
(MENAFN- Al-BoNews) > أعلن بنك الشعب الصيني الجمعة أنه يعتزم خفض حجم النقد الأجنبي الواجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ به كاحتياطي للمرة الأولى هذا العام، بهدف إبطاء وتيرة تراجع اليوان.

وأوضح البنك في بيان عبر الإنترنت أنه سيخفض معدل الاحتياطي الإلزامي بالنقد الأجنبي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 4% بدلاً من 6% اعتبارًا من الخامس عشر من سبتمبر.

من شأن تلك الخطوة تحرير ما قيمته 16.4 مليار دولار من النقد الأجنبي، إذ بلغت ودائع العملات الأجنبية 821.8 مليار دولار في نهاية يوليو.

وخلال أغسطس، تراجع اليوان إلى أدنى مستوياته منذ عام 2007 مقابل الدولار، بعدما فشل خفض الصين المفاجئ للفائدة في تعزيز معنويات المستثمرين التي تضررت بسبب ضعف النشاط الاقتصادي المستمر.

وتعد تلك الخطوة هي أحدث الجهود التي تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الذي يواجه أزمة في قطاع العقارات وتراجع الطلب العالمي وارتفاع معدلات البطالة.

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